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суббота, 28 декабря 2019 23:28

Когда энергия на нуле: показали забавные фото уставших котов
24

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Кому-то пора пополнить запас энергии.
Фото: brightside.me
Кому-то пора пополнить запас энергии.
Кому-то пора пополнить запас энергии.
Кому-то пора пополнить запас энергии.
Кому-то пора пополнить запас энергии.

Владельцы котов часто шутят, что их любимцы живут как королевские особы. Делают пушистики только то, чего хотят. А хотят они поесть вкусненького и спать вволю. И именно на сон эти усачи времени не жалеют — отводят на него две трети суток. За короткий же период бодрости успевают потратить столько энергии, что готовы примоститься чуть ли не в любом месте.

Забавную фотоподборку с котами в состоянии "настолько уставший, что все мне безразлично" представил портал Bright Side.

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Шестилетний Кот Вито стал звездой сети после того, как вместо задних лап ему поставили протезы. Операцию пушистому сделали после ДТП: одна лапа была практически раскрошена, поэтому ее пришлось сразу ампутировать, вторую врачи пытались спасти, но из-за инфекции сделать этого не удалось. Протезирование прошло успешно — к новым "лапам" Вито привык уже через несколько месяцев.

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