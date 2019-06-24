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вторник, 25 июня 2019 03:28

Книги из холодильника: в селе устроили уникальную библиотеку
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Книги можно доставать из полок холодильника
Фото: lutsk.rayon.in.ua
Книги можно доставать из полок холодильника
Книги можно доставать из полок холодильника
Книги можно доставать из полок холодильника
Книги можно доставать из полок холодильника

Креативное пространство для чтения открыли в селе Сырники Княгининивской общины на Волыни.

Идею воплотили благодаря местным активистам - сообщили на странице Международного литературного фестиваля "Фронтера".

Работы завершили 22 июня.

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"Совсем скоро книги найдут свое место на полках ... холодильников! Там будет небольшая и единственная в населенном пункте библиотека. А почитать можно не только на свежем воздухе, но и в раритетной машине! Поэтому, будете там, обязательно зайдите посмотреть и почитать. Кстати, организаторы с радостью примут в дар хорошие книги! Поэтому, если есть на полках томики, которыми готовы поделиться, привозите! ", - написали в сообщении.

"Книжка про сміття", созданная в рамках благотворительного проекта ЛакіБукс, начала тур по украинским городам. Вместе с писательницей Галиной Ткачук книга посетила второй литературный фестиваль "Острів Європа" в Виннице. Здесь книгу презентовали в рамках детской программы.

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