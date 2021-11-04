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четверг, 04 ноября 2021 20:15

Китайские исследователи придумали, как превратить промышленные выбросы в корм для животных

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Китайские исследователи придумали, как превратить промышленные выбросы в корм для животных

Китайские ученые заявили, что разработали технологию, способную превращать промышленные выбросы в корм для животных.

Технология предполагает синтез белков из азота и оксидов углерода, содержащихся в промышленных выбросах. Для этого они используют бактерию Clostridium autoethanogenum – с ее помощью также производят этанол из газов. Это может снизить зависимость страны от импортного сырья, таких как соевые зерновые культуры, пишет Time.

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Китай является крупнейшим импортером соевых бобов, выращиваемых для производства пищи, главным образом для корма ее свиней, крупнейшей в мире.

Одесса и Одесская область занимают третье место во всеукраинском рейтинге городов с наиболее загрязненным воздухом. Хуже только в Мариуполе и селе Каменском Днепропетровской области.

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