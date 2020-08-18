Катушки для спиннинга: лучший подарок рыбаку

Где купить хорошую катушку для спиннинга

Если в семье есть рыбак, близкие люди обычно не сталкиваются с проблемой выбора подходящего подарка на день рождения, юбилей, профессиональный или любой другой праздник. Можно просто купить недостающие рыболовные снасти, и радость от презента будет 100%. Но тут важно хорошо разбираться в товарах и их предназначении, чтобы покупка не была бесполезной. Если у вашего любимого мужчины, брата, отца или друга есть спиннинг, то хорошая катушка станет отличным подарком. В магазине "Фишмастер" представлены различные катушки для спиннинга, но как из огромного разнообразия выбрать подходящую модель? Об этом и поговорим дальше.

Какие существуют катушки для спиннингов

Главный критерий в выборе данной рыболовной снасти – тип изделия. Катушки на спиннинг могут быть:

• Безинерционными. Безинерционки считаются самым востребованным и универсальным видом, которые часто называют "мясорубкой". Благодаря многообразию изделий можно найти подходящую модель, в зависимости от особенностей спиннинга и стиля ловли.

• Инерционными. Эти катушки относятся к старому типу, поэтому они сегодня практически не используются по причине того, что после заброса барабан всё ещё вращается по инерции и образует свободновисящую петлю из лески.

• Мультипликаторными. Данные модели считаются отличным вариантом при троллинге или джиговой ловле (например, ужение судака ночью). Данная оснастка позволяет рыбакам ощущать минимальное прикосновение хищников к приманкам даже при забросе на дальние дистанции.

Основные параметры катушек

При выборе катушечных снастей на спиннинг следует учитывать ряд важных параметров:

• Материал, вес. При ультралайтовой ловле лучше выбирать пластмассовые катушки, а для тяжёлых удилищ больше подойдут металлические модели, которые более прочны, характеризуются лучшим скольжением лески, лёгкостью заброса приманки на дальнюю дистанцию.

• Лесоёмкость, размеры. При выборе следует учитывать длину и толщину лески. Для тонкой лески и лова некрупных видов рыбы желательно покупать миниатюрные катушки (с вместимостью барабана 1000-2500), а для толстой лески и крупных хищников – габаритные (от 3000).

• Укладка и подача лески. Укладка лесы может быть червячной (за счёт бесконечного винта) и кривошипно-шатунной (модели с кулисой) – оба варианта имеют свои особенности и достоинства. Если говорить о способе намотки лесы, то можно приобрести катушки с прямолинейной (увеличивается вместимость шпули при небольшом размере барабана, могут образовываться петли) или перекрёстной подачей (лучший вариант при большой вместительности).

• Плавность хода. Данный параметр зависит от количества подшипников. Хорошей плавностью хода обладают спиннинговые катушки, в которых подшипниками оборудуется ролик лескоукладчика и катушечная ось.

Также предпочтительно, чтобы катушечная снасть для спиннинга имела в конструкции тормоз-фрикцион, который особенно важен и полезен при лове крупного хищника на тонкую лесу. Механизм стравливает леску при резких рывках рыбы, что повышает шансы на успешное выуживание и сохранение целостности лесы.