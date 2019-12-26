Какую породу собак выбрать для охраны дома: советы эксперта

Профессиональный кинолог Дмитрий Бут, советует, как выбрать собаку для охраны дома. В последние годы наиболее распространенными домашними животными, на которых можно положиться и которые могут обеспечить вашу безопасность, являются сторожевые собаки. Бут Дмитрий Сергеевич напоминает, что породы сторожевых собак – это особые собаки, которые используются для защиты людей и имущества от опасности. Они известны тем, что хорошо ладят с людьми и всегда будут рядом с вами, чтобы защитить от опасности. Они не только хорошие спутники, но и отличные защитники, которые любят вас от всего сердца.

Однако сторожевые собаки имеют и более высокий уровень интеллекта, нежели другие собаки, что в сочетании с отличной физической формой делает их превосходными телохранителями. Однако наиболее важным является безоговорочная любовь вашей собаки к вам, напоминает Бут Дмитрий Сергеевич. Когда кто-то проберется в ваш дом, такая собака смело отдает свою жизнь, чтобы защитить вас. Существуют различные виды пород сторожевых собак, которые вы можете выбрать для охраны себя и своей семьи.

Доберман пинчер

Это собака среднего размера и "квадратного" телосложения, с мускулистым и компактным телом. Его голова удлинена и выглядит как тупой клин. С его спортивным телосложением, обтекаемой шерстью, укороченными ушами и купированным хвостом, эта порода выглядит весьма аристократично, замечает Дмитрий Бут. Этот умный и энергичный пес отлично подходит для собачьих видов спорта, военной и полицейской работы, а также как отличный спутник. Регулярные физические упражнения обязательны для них, напоминает Бут Дмитрий Сергеевич.

Очень чувствительный и отзывчивый по своей природе, доберман, как правило, настороженно относится к незнакомцам. Без сомнения, заявляет Дмитрий Бут, это отличная собака-охранник. Доберман известен еще и как одна из пяти самых умных пород собак в мире. Итак, эти собаки бдительны, бесстрашны и очень привязаны к своим владельцам. Они очень популярны благодаря своей изысканной внешности, а соседи и незнакомцы, как правило, их боятся. Бут Дмитрий Сергеевич напоминает также, что доберманы достаточно чувствительны к холодной погоде.

Ротвейлер

Порода ротвейлер, очень целеустремленная от природы, является популярным вариантом благодаря своему желанию помогать и спасать. Это собака, традиционно защищающая и пасущая скот, считается настоящим стражем. Ротвейлер очень умный и привязан к своим хозяевам. Эта порода обычно недружелюбно встречает незнакомцев, отмечает Бут Дмитрий Сергеевич. Они быстро учатся, сильны и стремительно двигаются по сравнению с другими собаками. Это порода среднего размера, с мощным телосложением.

Ротвейлер обладает силой, необходимой для того, чтобы загнать скот в нужное место, а его бег дает впечатление мощи и уверенности. Будучи самоуверенным от природы, он склонен быть и упрямым, напоминает Дмитрий Бут. Ротвейлер защищает, если понимает, что его семье угрожают, но эта защита может быть чрезмерной, поэтому этот тип породы требует регулярных упражнений, надлежащей подготовки и социализации. Он становится верным опекуном или членом семьи, отмечает Бут Дмитрий Сергеевич.

Как отучить собаку грызть все подряд

Известный кинолог Бут Дмитрий Сергеевич говорит о причинах, по которым собака все грызет, а также как с этим справиться. Чтобы научиться удерживать щенка от укуса, требуется, в первую очередь, терпение – как самого владельца животного, так и его собаки. Поговорите с любым владельцем собаки, который имел удовольствие пережить тот период, когда у щенка режутся зубки, и вы услышите о том, как это упущенный момент обучения привел к пережеванной обуви и перекушенным проводам. У собаки есть один защитный механизм – кусать. Поэтому крайне важно, чтобы щенки научились останавливать себя и ограничивать силу своего укуса.

Острые зубы щенков сигнализируют о фазе отлучения от груди из-за болезненных ощущений, доставляемых их матери. В первую очередь, ваш щенок должен понять, утверждает Дмитрий Бут, что когда он кусает в полную силу, то совершает ошибку. Если ваш щенок кусает вас во время игры, то отвернитесь от него. Используйте положительное подкрепление – когда ваш щенок играет правильно, то есть без укусов – игра продолжается. Поощряйте поведение, которое вы хотите увидеть.

Уделяйте собаке внимание

Помните: не ругайте и не наказывайте щенка за то, что он вас укусил. Просто дайте ему знак, что его укусы причиняют вам боль, считает Бут Дмитрий Сергеевич. Как это сделать? Вы можете пищать, кричать, в общем – издавать высокие звуки. Если щенок не реагирует и продолжает кусать, то вы можете оставить его на 1-2 минуты одного в комнате. Дайте ему возможность немного подумать и успокоиться. Но не переусердствуйте со временем – мягко и нежно погладьте его, показав тем самым, что вы недовольны только силой его укуса, а не его существованием в целом, и продолжайте игру.

Предоставьте щенку альтернативы – дайте ему свою специальную игрушку, которую он мог бы всласть погрызть. Однако будьте осторожны и давайте вашей собаке только те кости, которые продаются в зоомагазинах специально для жевания. Не давайте ему обычные кости, предостерегает Дмитрий Бут, оставшиеся после еды или куриные крылышки, так как они могут расколоться и нанести серьезную травму вашей собаке.

Возможно, вашей собаке попросту не хватает физической активности – почаще ее выгуливайте. Если она нагрызется веток на улице, то не будет удовлетворять эту свою потребность посредством мебели. Лучший здесь совет – наиграйтесь с ним так, чтобы щенок вернулся домой уставшим. Да и вам будет полезно подвигаться, замечает Бут Дмитрий Сергеевич. Также исключите те проблемы, которые могут вызвать беспокойное жевание всего подряд: собаки могут делать это, чтобы снять беспокойство от одиночества.

Определите поведение собаки

Чтобы помочь вашей собаке понять разницу между вещами, которые она должна и не должна жевать, важно не вводить ее в заблуждение, предлагая пожевать вещи, которые вы собираетесь выбросить, такие как старая обувь и подушки. Несправедливо ожидать, что ваша собака поймет, почему одни туфли жевать можно, а другие – нет, отмечает Бут Дмитрий Сергеевич.

Некоторые щенки любят жевать грязное белье – эту проблему легче всего решить, складывая грязное белье в закрытую корзину. Кроме того, напоминает Дмитрий Бут, некоторые собаки любят совершать набеги на мусорное ведро и жевать выброшенные гигиенические салфетки и тампоны. Это может быть очень опасно. Если собака съедает предмет гигиены, он может расширяться при прохождении через пищеварительную систему. Выбрасывайте эти предметы в контейнер, недоступный для вашей собаки. Большинство молодых собак вырастают из такого поведения по мере взросления, считает Бут Дмитрий Сергеевич.

Как правильно кормить собаку

Кинолог и собаковод Дмитрий Бут расскажет вам о том, как правильно и чем именно кормить собаку, чтобы она росла здоровой и умной. Диета и питание являются важными компонентами для того, чтобы ваша собака оставалась здоровым членом вашей семьи на долгие годы. Итак, сколько же еды нужно давать собаке в день, помимо того, что приблизительное количество можно установить и опытным путем в каждом конкретном случае? Есть некоторые универсальные советы, говорит Бут Дмитрий Сергеевич.

Большинство людей кормят своих собак сухим кормом или консервами. Эти продукты содержат все питательные вещества, необходимые собакам для поддержания здоровья. Проверьте ингредиенты, и рекомендации по кормлению. Качественные коммерческие корма для собак строго регламентированы и прошли ветеринарную проверку. И если вы даете собаке купленный в зоомагазине собачий корм, то на пачке всегда написано, какого размера должна быть одна порция относительно величины собаки. Почему это важно? Да потому, отвечает Дмитрий Бут, что корм представляет собой баланс необходимых собаке элементов.

График еды для собак

Хотя нет строгого правила относительно того, как часто собака должна есть, как правило, два раза в день – это оптимальный график, замечает Бут Дмитрий Сергеевич. Утром собака получает необходимый заряд энергии на день, а вечером – его восполняет. Однако важнее, чем частота кормления, является размер порции еды. Размер порции может варьироваться в зависимости от породы, возраста и состояния здоровья собаки. Собаки с медицинскими проблемами или особыми пищевыми потребностями могут нуждаться в специальных графиках кормления. Поговорите с вашим ветеринаром о потребностях питания вашей собаки.

Если собака часто бегает и резвится, то порцию можно и увеличить, считает Бут Дмитрий Сергеевич. Однако если собака не склонна к активности, то наоборот, снижайте количество еды, дабы не допустить ожирения – вес собаки должен оставаться неизменным. Если началось жаркое время года, то собакам, опять-таки. требуется меньше еды, поскольку они меньше двигаются. А вот зимой вашему четвероногому другу понадобится много еды, которую они конвертируют в тепло собственного тела.

Собаки и щенки крупных пород имеют другие потребности в питании, чем собаки и щенки мелких пород. Поскольку щенки быстро растут, им нужно больше пищи, чем взрослым собакам. Питание щенков имеет решающее значение для создания основы для будущего роста, а также для развития их костей и органов. Щенки должны иметь определенное количество кальция в своем рационе, в противном случае у них могут развиться заболевания костей. Щенки нуждаются в небольших, частых кормлениях. В течение первых нескольких месяцев жизни щенка им потребуется небольшое количество пищи в течение дня, поскольку они переходят с молока матери на твердую пищу. Начиная примерно с четырех месяцев, щенкам можно начать давать еду три раза в день, и после этого перейти к кормлению два раза в день, советует Бут Дмитрий Сергеевич.

Сбалансированный рацион

В приоритете все же должны быть натуральные продукты питания – только они обеспечат здоровье вашего питомца, считает Дмитрий Бут. И запомните, что сухие корма и натуральные продукты ни в коем случае нельзя смешивать в рамках одного рациона. Это может привести к проблемам с пищеварительным трактом и проблемам со стулом.

Собаки, не являются хищниками в строгом смысле этого слова, поэтому мясо вполне может составлять большую часть их рациона, однако питательные вещества собаки могут получать из зерна, фруктов и овощей. Они могут быть ценным источником необходимых витаминов, минералов и клетчатки. Поэтому хорошо сбалансированная собачья еда будет содержать мясо, овощи, зерно и фрукты. Что точно нельзя посоветовать, отмечает Бут Дмитрий Сергеевич, так это вегетарианскую диету для домашних животных, чтобы избежать дефицита необходимых веществ в рационе и связанных с этим заболеванием.