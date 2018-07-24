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среда, 25 июля 2018 02:24

Как в сказке: величественные горы, от которых кружится голова
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Фотограф Макс Рив сделал невероятные снимки гор
Фото: Max Rive/maximum.fm
Фотограф Макс Рив сделал невероятные снимки гор
Фотограф Макс Рив сделал невероятные снимки гор
Фотограф Макс Рив сделал невероятные снимки гор
Фотограф Макс Рив сделал невероятные снимки гор

Фотограф из Нидерландов Макс Рив сделал невероятные снимки природы, которые напоминают сказку.

Мужчина часто путешествует. В 5 лет он поднялся в горы Швейцарии, пишет maximum.fm.

С тех пор они вдохновляют Макса и побуждают покорять новые вершины. Все увиденное он изображает на фотографиях, напоминающие кадры из фантастических фильмов.

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Работы Рив публикует на своем сайте maxrivephotography.com.

Немец Рeдигер Немзов сфотографировал облака на высоте 6 тыс. м над бразильским городом Манаус. Он поднялся в небо на небольшом самолете. Фото делал через открытые двери, поэтому ему пришлось одевать кислородную маску.

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