Как в сказке: величественные горы, от которых кружится голова

Фото: Max Rive/maximum.fm

Фотограф из Нидерландов Макс Рив сделал невероятные снимки природы, которые напоминают сказку.

Мужчина часто путешествует. В 5 лет он поднялся в горы Швейцарии, пишет maximum.fm.

С тех пор они вдохновляют Макса и побуждают покорять новые вершины. Все увиденное он изображает на фотографиях, напоминающие кадры из фантастических фильмов.

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Работы Рив публикует на своем сайте maxrivephotography.com.

Немец Рeдигер Немзов сфотографировал облака на высоте 6 тыс. м над бразильским городом Манаус. Он поднялся в небо на небольшом самолете. Фото делал через открытые двери, поэтому ему пришлось одевать кислородную маску.