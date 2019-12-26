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суббота, 28 декабря 2019 05:25

Как сделать предложение любимой в новогоднюю ночь

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Как сделать предложение любимой в новогоднюю ночь
Кольцо для любимой можно спрятать в новогодний подарок. Фото: blog.pokupon.ua

Смонтировать видео, повесить кольцо на елку или положить в почтовую посылку - так можно сделать предложение любимой в новогоднюю ночь.

Подарок

Можно положить кольцо в подарок под елку. Мол, любимая весь год вела себя хорошо, она делает жизнь второй половинки лучше.

Развесить слова на елке

Написать слова предложения на отдельные карточки и повесить их на елку. Девушка должна собрать в одно целое. Кольцо тоже можно повесить, но в такое место, где не сразу ее можно найти.

Смонтировать видео

В прошлогоднюю запись приветствия президента можно вмонтировать себя со словами предложения. Включить видео в полночь, пишет lady.tochka.net.

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Посылка

Можно отправить любимой "посылку из Лапландии". В почтовую коробку положить письмо с признанием в любви. А кольцо скрыть на дне.

Игра

В компании друзей можно сыграть в игру "Тайный Санта". После полуночи все обменяются подарками. Девушкам попадутся кольца. Но настоящей будет только одна.

В Украине в течение 2019 было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов.

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