Как сделать предложение любимой в новогоднюю ночь

Смонтировать видео, повесить кольцо на елку или положить в почтовую посылку - так можно сделать предложение любимой в новогоднюю ночь.
Подарок
Можно положить кольцо в подарок под елку. Мол, любимая весь год вела себя хорошо, она делает жизнь второй половинки лучше.
Развесить слова на елке
Написать слова предложения на отдельные карточки и повесить их на елку. Девушка должна собрать в одно целое. Кольцо тоже можно повесить, но в такое место, где не сразу ее можно найти.
Смонтировать видео
В прошлогоднюю запись приветствия президента можно вмонтировать себя со словами предложения. Включить видео в полночь, пишет lady.tochka.net.
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Посылка
Можно отправить любимой "посылку из Лапландии". В почтовую коробку положить письмо с признанием в любви. А кольцо скрыть на дне.
Игра
В компании друзей можно сыграть в игру "Тайный Санта". После полуночи все обменяются подарками. Девушкам попадутся кольца. Но настоящей будет только одна.
В Украине в течение 2019 было зарегистрировано в шесть раз больше бракосочетаний, чем разводов.
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