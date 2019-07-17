Как повысить статус в глазах окружающих

 
Ексклюзивы
1/5
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 1197
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 486
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 855
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 630
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 702
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 666
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3132
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1449
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 909
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Фото
Все фото
23
33
1
16
14
Показали безумное итальянское лето 1980-х
Показали безумное итальянское лето 1980-х
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фото птицы в Киеве попало в National Geographic
Фото птицы в Киеве попало в National Geographic
Лунное затмение в разных уголках планеты: показали невероятные фото и видео
Лунное затмение в разных уголках планеты: показали невероятные фото и видео
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
Видео
Все видео
Состоялся чемпионат мира по футболу среди роботов
Состоялся чемпионат мира по футболу среди роботов
Показали одежду горожан средневекового Львова
Показали одежду горожан средневекового Львова
Таксист начал карьеру оперного певца через видео в сети
Таксист начал карьеру оперного певца через видео в сети
Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие
Инкассаторский автомобиль рассыпал наличные - собирали все желающие
Барт наркоман, Гомер - охранник тюрьмы: Симпсонов пересняли на российский манер
Барт наркоман, Гомер - охранник тюрьмы: Симпсонов пересняли на российский манер
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 702
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1755
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 909
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2601
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 2016
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
четверг, 18 июля 2019 05:28

Как повысить статус в глазах окружающих

  Комментировать
Как повысить статус в глазах окружающих
Старайся как можно реже употреблять отрицательные выражения по поводу себя

Для того, чтобы хорошо выглядеть нужно всегда находить для себя время, ухаживать за руками и иметь роскошные волосы.

Выделите для себя хотя бы одно время в день. Это может быть чтение книги или обертывания, но это должно быть традицией.

Нужно найти аромат, будет ассоциироваться именно с вами. Купите хотя бы один флакончик хороших духов и постоянно пользуйтесь ими.

Руки больше выдают возраст, поэтому каждый день пользуйтесь кремами и следите за маникюром. Даже если нет времени покрасить, но необходимо, чтобы они были чистыми и ухоженными, рассказывает www.rbc.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой педикюр сделать летом 2019

Делайте маски для волос, пользуйтесь хорошими шампунями и бальзамами, не экономьте на сыворотках, маслах и вовремя избавляйтесь от секущихся концов.

Для начала необходимо поднять свою самооценку. Не лучше ли найти в себе "изюминки" или "фишки" и развивать их. Как это делали, например, Коко Шанель и Мэрилин Монро.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как повысить статус в глазах окружающих». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 1 Просмотров: 28667
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 27435
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
16
 Просмотров: 26354
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 25074
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 16238
Интересно
"Измена – это финал любых отношений" - сексолог
"Измена – это финал любых отношений" - сексолог
 Просмотров: 324
Показали безумное итальянское лето 1980-х
Показали безумное итальянское лето 1980-х
23
 Просмотров: 2079
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 16229
Фото птицы в Киеве попало в National Geographic
Фото птицы в Киеве попало в National Geographic
1
 Просмотров: 3447
Лунное затмение в разных уголках планеты: показали невероятные фото и видео
Лунное затмение в разных уголках планеты: показали невероятные фото и видео
16
 Просмотров: 2349
Больше всего комментируют
11
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах увольнения военных
2
Конституционный суд признал декоммунизацию законной
2
Внеочередное заседание: Парубий ответил на просьбу Зеленского
Голосов: 98
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua