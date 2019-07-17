Как повысить статус в глазах окружающих

Старайся как можно реже употреблять отрицательные выражения по поводу себя

Для того, чтобы хорошо выглядеть нужно всегда находить для себя время, ухаживать за руками и иметь роскошные волосы.

Выделите для себя хотя бы одно время в день. Это может быть чтение книги или обертывания, но это должно быть традицией.

Нужно найти аромат, будет ассоциироваться именно с вами. Купите хотя бы один флакончик хороших духов и постоянно пользуйтесь ими.

Руки больше выдают возраст, поэтому каждый день пользуйтесь кремами и следите за маникюром. Даже если нет времени покрасить, но необходимо, чтобы они были чистыми и ухоженными, рассказывает www.rbc.ua.

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Делайте маски для волос, пользуйтесь хорошими шампунями и бальзамами, не экономьте на сыворотках, маслах и вовремя избавляйтесь от секущихся концов.

Для начала необходимо поднять свою самооценку. Не лучше ли найти в себе "изюминки" или "фишки" и развивать их. Как это делали, например, Коко Шанель и Мэрилин Монро.