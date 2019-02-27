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четверг, 28 февраля 2019 05:28

Как понять, что вам нужно к психологу

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Как понять, что вам нужно к психологу
Иногда нужно обращаться за советом к специалисту

Если не можете понять, что происходит в личных отношениях, сложно общаться с другими, плохо себя чувствуете и не знаете, куда двигаться дальше - время идти к психологу.

Если в отношениях присутствует словесное или физическое насилие - это приводит к дискомфорту, образы, агрессивного поведения, нежелание заканчивать отношения и ощущение манипуляции.

Нужно возобновлять силы общаясь с людьми. Если замечаете, что все чаще делаете все, чтобы избежать разговоров с коллегами, отсутствуют активные вызовы друзьям, а знакомство с новым человеком становится настоящим вызовом, то есть смысл обсудить это со специалистом.

Депрессия - большой повод посетить психолога. Нужно разобраться, что происходит и развеяться. После этого будете точно знать, какой степени депрессия.

Если не знаете куда двигаться, то совместно с психологом можно создать карту сильных сторон и понять, какие ценности и или им соответствуют желаемые цели, рассказывает life.pravda.com.ua.

Разберетесь, куда исчезает пыл и почему оказались в кризисе. Ресурсы для выхода из кризисных ситуаций искать в опыте.

Психологи развеивают миф, что у всех бывает депрессия и спасти ее может бегство на работу, это вообще не болезнь, а отговорка, чтобы ничего не делать и что она лечится только у психиатра и только с помощью медикаментов.

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