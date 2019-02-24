Как научиться говорить людям нет

Нужно думать не только об окружающих

Для того, чтобы научиться отказывать, стоит обдумывать просьба, перестать становиться себя на последнее место, отказывать, не говоря ни и воспринимать себя по-другому.

Не говорите да, не обдумав. Анализируйте вопрос, если есть какие-то неотложные дела - смело отказывайтесь.

Никто кроме вас не позаботится о себе. Если этого ресурса будет недостаточно - другим не поможете. Включайте здоровый эгоизм и не позволяйте на себе ездить.

Если не можете сказать слово нет - замените его на: некомпетентность в этом вопросе и боязнь испортить, рассказывает ukr.media.

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Если видите в зеркале приветливую человека - измените роль и станьте человеком, который помогает тогда, когда ему удобно. Некоторые могут перестать дружить, но станете гораздо свободнее и счастливее.

Хороших женщин часто воспринимают неправильно, ведь они не боятся высказывать свое мнение, имеют золотое сердце, способны видеть красоту во всем, все чувствуют, страстные и вдумчивые. В мире должно быть больше глубоких людей - они позволяют нам понять, что жизнь - это нечто более значительное. У каждого из нас должна быть мечта, за которую стоит бороться.