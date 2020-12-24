К Земле приближаются опасные астероиды

В NASA предупредили о приближении к Земле опасных астероидов. Фото: blogspot.com

К Земле приближаются три "потенциально опасные" астероиды.

Об этом предупредили исследователи NASA.

Объекты должны приблизиться к нашей планете на расстоянии примерно 3 млн км 25 декабря.

Самый крупный астероид 501647 (SD224 2014) имеет диаметр 92-210 метров. Он представляет потенциальную угрозу для Земли.

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Последний раз он пролетел мимо Земли в январе 2020 года, а в следующий раз снова появится возле нее в декабре 2021 года.

Два других объекта, которые приблизятся к Земле 25 декабря, будут астероидами 2020 YM1 и 2020 XY. Скорость этих небесных тел варьируется от 3 до 10 км/с, а диаметр достигает более чем 460 футов (почти 140 м).

Ранее в NASA также предупредили о приближении к Земле крупного астероида 153201 (2000 WO107). В частности, 29 ноября он пролетел на расстоянии 430 млн км от нашей планеты, а следующее сближение будет в 2024 году.