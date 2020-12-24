К Земле приближаются опасные астероиды

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 324
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 126
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 13680
Прогноз: что подорожает в новом году
Прогноз: что подорожает в новом году
Просмотров: 774
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Почему подорожали популярные новогодние фрукты
Просмотров: 387
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
"Зеленский не знает" - почему предприниматели остаются на Майдане
Просмотров: 2565
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Эксперт рассказал о перехвате влияний Кернеса
Просмотров: 2160
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
Партии Зеленского не нужно, чтобы общество обсуждало бухгалтерию
1 Просмотров: 567
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Литература должна ассоциироваться с сильным мужским телом - писатели снялись в эротическом календаре
Просмотров: 342
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
11
3
4
14
5
Везде вставить носа: как коты-шпионы реагируют на новое
Везде вставить носа: как коты-шпионы реагируют на новое
Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса
Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса
Центральный автовокзал Киева обновят до неузнаваемости: видео визуализация
Центральный автовокзал Киева обновят до неузнаваемости: видео визуализация
Украинец стал лучшим свадебным фотографом мира: удивительные фотоистории
Украинец стал лучшим свадебным фотографом мира: удивительные фотоистории
Ботаники нашли самую отвратительную орхидею в мире
Ботаники нашли самую отвратительную орхидею в мире
Видео
Все видео
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
Гордон продемонстрировал, как правильно вырывать кадык: видео
В Киеве заметили динозавра на коньках
В Киеве заметили динозавра на коньках
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Модникам на заметку: выбрали главные цвета 2021 года
Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных
Спасатели несколько часов вырезали лед, в который вмерзли 40 животных
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Оживают рождественские истории - стартовала выставка новогодних украшений
Интервью
1/5
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
6 Просмотров: 13689
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Эксперт по этике рассказала, как выбирать подарки к празднику  
Просмотров: 252
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1260
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
Кто будет руководить Харьковом после смерти Кернеса
1 Просмотров: 1917
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Пережили нынешний кризис спокойно. В следующем году будет лучше - экономист
Просмотров: 918
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
22 декабря 2020
1 Просмотров: 855
Усі брешуть
– Ти не бачиш, що він бреше? Губу закусив. Ті авокадо точно не спілі, – знайома Оксана на Лук'янівському ринку відмовляє мене ...
четверг, 24 декабря 2020 05:25

К Земле приближаются опасные астероиды

  Комментировать
К Земле приближаются опасные астероиды
В NASA предупредили о приближении к Земле опасных астероидов. Фото: blogspot.com

К Земле приближаются три "потенциально опасные" астероиды.

Об этом предупредили исследователи NASA.

Объекты должны приблизиться к нашей планете на расстоянии примерно 3 млн км 25 декабря.

Самый крупный астероид 501647 (SD224 2014) имеет диаметр 92-210 метров. Он представляет потенциальную угрозу для Земли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Астрономы разгадали происхождение "астероида", которий приблизился к Земле

Последний раз он пролетел мимо Земли в январе 2020 года, а в следующий раз снова появится возле нее в декабре 2021 года.

Два других объекта, которые приблизятся к Земле 25 декабря, будут астероидами 2020 YM1 и 2020 XY. Скорость этих небесных тел варьируется от 3 до 10 км/с, а диаметр достигает более чем 460 футов (почти 140 м).

Ранее в NASA также предупредили о приближении к Земле крупного астероида 153201 (2000 WO107). В частности, 29 ноября он пролетел на расстоянии 430 млн км от нашей планеты, а следующее сближение будет в 2024 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «К Земле приближаются опасные астероиды». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Диктатора казнили вместе с женой
Диктатора казнили вместе с женой
 Просмотров: 23652
&quot;Будет лучше Зеленского&quot; - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
 6 Просмотров: 13689
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
Гороскоп на 23 декабря: кого осчастливит этот день
 Просмотров: 10800
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
Тела жертв авиакатастрофы ели выжившие пассажиры
 Просмотров: 9972
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
Полицейские со стрельбой останавливали водителя Hyundai. Он пустил себе в голову пулю
9
 Просмотров: 8586
Интересно
Везде вставить носа: как коты-шпионы реагируют на новое
Везде вставить носа: как коты-шпионы реагируют на новое
11
 Просмотров: 495
В небе над праздничным Киевом МАУ проведет новогодние экскурсии
В небе над праздничным Киевом МАУ проведет новогодние экскурсии Просмотров: 108
Биофильный дизайн в офисных помещениях
Биофильный дизайн в офисных помещениях Просмотров: 135
"Это означает, что я попаду в рай?" - Папа Римский снова поставил лайк эротической модели
"Это означает, что я попаду в рай?" - Папа Римский снова поставил лайк эротической модели Просмотров: 873
Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса
Праздник к нам приходит: Flightradar начали отслеживать маршрут саней Санта-Клауса
3
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
15
Зеленский снова выиграл бы выборы - опрос
6
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
3
Наши военные "покошмарилы" путинских наемников в ответ на обстрелы
3
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
1
Усі брешуть
Голосов: 137
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть