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воскресенье, 06 мая 2018 03:30

Итальянка завещала своему коту целое состояние

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Автор: Repubblica
  Кот Пилу
Кот Пилу

Жительница Вероны Чечилия Анна завещала черно-белому коту по кличке Пилу полтора миллиона евро.

Женщина скончалась в возрасте 88 лет. У нее не было супруга и детей, и незадолго до смерти она завещала все свое состояние домашнему любимцу, которого несколько лет назад подобрала на улице. Об этом пишет Repubblica.

Состоянием Пилу распоряжаются представители Фонда вкладчиков. Согласно воле итальянки, на эти деньги коту должны оказывать услуги ветеринара, обеспечивать комфортное жилье и удовлетворять все его нужды.

Пилу живет в приюте для домашних животных в Милане. У нового владельца животного не будет права распоряжаться состоянием кота, он будет обязан отчитываться за потраченные на него средства.

После смерти Пилу деньги достанутся одной из зоозащитных организаций.

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В сети рассказали историю кота Тоби из Северной Каролины, который преодолел почти 20 км, чтобы вернуться к хозяевам. Владельцы животного решили, что он им больше не нужен. Кота отвезли подальше, вскоре Тоби пришел назад к хозяевам. Хозяева не очень обрадовались возвращению кота и отвезли его в приюта для животных, с просьбой усыпить четвероногого.

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