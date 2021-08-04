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среда, 04 августа 2021 18:47

Императорские пингвины на грани исчезновения - что случилось

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Императорские пингвины на грани исчезновения - что случилось
Выбросы углерода вызывают экстремальные климатические явления. Фото: pixabay.com

Императорские пингвины находятся на грани уничтожения. 98% колоний могут исчезнуть к 2100 году.

Это произойдет, если выбросы парниковых газов будут увеличиваться с такой же скоростью, как сейчас, пишет Daily Mail.

Императорские пингвины в настоящее время насчитывают от 625 тыс. до 650 тыс. особей. К 2100-му может остаться всего 13 тыс. особей.

Выбросы углерода вызывают экстремальные климатические явления, такие как таяние ледников и потеря морского льда в Антарктике, где обитают птицы.

После исследования Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США предложила внести их в список птиц, находящихся под угрозой исчезновения.

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"Жизненный цикл императорских пингвинов связан с наличием стабильного морского льда, который им необходим, чтобы размножаться, питаться и линять", - говорят исследователи.

Анализ показал, что к 2100 году глобальная температура повысится на 4°C. Также около 70% колоний окажутся в опасности еще до 2050-го.

"Если морского льда слишком мало, детеныши могут утонуть, если слишком много, походы за кормом становятся чрезмерно длинными и тяжелыми, и птенцы могут голодать", - отмечают ученые.

В результате глобального потепления многие животные могут оказаться на грани исчезновения. Почти половина редких видов морских животных и 84% редких горных видов исчезнет, ​​если текущие тенденции климата сохранятся. Также под угрозой уникальные островные животные.

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