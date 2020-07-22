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среда, 22 июля 2020 23:45

Холодный кофе и лед с сиропом – как готовятся к жаре в Японии
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Украинка Ольга Даншина, которая живет в Японии, рассказывает, что летом в кафе исчезают полки с подогревом для еды а кофе и чай подают холодными. Благодаря автоматам по продаже напитков в любом месте есть доступ к ледяных напитков.

"Больше, чем мороженое, пользуется популярностью крошеный лед с цветным сладким сиропом. Пробовала, не поняла. Замороженная вода, краситель и химический наполнитель. А японцы и детей таким кормят и сами за этим в очереди стоять готовы", - говорит Ольга.

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Открытием для украинки стала холодная лапша из гречневой муки "соба", пшенично-рисовая "удон", и летний рамен, который подается холодным.

Популярными в Японии летом становятся холодная вермишель, холодные кофе чай и измельченный лед с сиропом. А отдыхать японцы ездят в горы
Фото: Olga Danshyna
Популярными в Японии летом становятся холодная вермишель, холодные кофе чай и измельченный лед с сиропом. А отдыхать японцы ездят в горы
Популярными в Японии летом становятся холодная вермишель, холодные кофе чай и измельченный лед с сиропом. А отдыхать японцы ездят в горы
Популярными в Японии летом становятся холодная вермишель, холодные кофе чай и измельченный лед с сиропом. А отдыхать японцы ездят в горы
Популярными в Японии летом становятся холодная вермишель, холодные кофе чай и измельченный лед с сиропом. А отдыхать японцы ездят в горы

"Популярными среди японцев в жару являются веера, колокольчики Фурин, которые звенят от малейшего дуновения ветра. Инновационные влажные салфетки с эффектом холода. Протерся и ощущения на коже, наступившей зимой. Производитель заявляет, что охлаждают до -3 градусов мороза. Японский бренд одежды Uniqlo разработал специальную ткань Airism, изделия из которой впитывают пот, быстро высыхают, уменьшают ощущение жары, и имеют приятное охлаждающее ощущение при соприкосновении с телом", - добавляет Ольга.

Летом среди местных популярен отдых в горах, у рек. Там лучше всего переносится жара. ⠀

Украинка Ольга Даншина десять лет назад переехала в Японию. Об экономности японцев и необычных традициях рассказывает в собственном блоге. Ольга попала в страну благодаря бесплатной программе, которую оплачивает правительство Японии. Сейчас их две: первая - обучение в японском университете по избранной специальности 4 года с получением диплома бакалавра. Дополнительно один год дается на изучение японского языка. Ежегодно на Украину выделяется одно место. Вторая программа для студента-исследователя по выбранной специальности. Рассчитана на 2 года обучения в японском университете. Для нее необходимо представить подробный план исследования, сдать письменный экзамен на английском или японском языке, пройти собеседование в посольстве.

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