Хакеры украли 500 тыс. евро во время перехода футболиста из российского клуба

Паредес стал игроком ПСЖ в январе 2019 года. Фото с открытых источников.

Интернет-мошенники украли 520 тыс. евро после перехода Леандро Паредеса с российского "Зенита" в ПСЖ.

Эти деньги французская команда должна была заплатить "Бока Хуниорсу". Она является первой командой футболиста, передает Эспрессо.

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520 тыс. євро в аргентинский клуб так и не пришли. Но деньги поступили на счет одного из жителей Мексики после того, как прошли через счет в США.

Руководство "Боки" конфисковало компьютеры у сотрудников клуба, которые вели переговоры с ПСЖ. Они заявили о работе хакеров.

Вингер "Вест-Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал, в какие европейские ТОП-клубы мог перейти, еще когда выступал за "Динамо".