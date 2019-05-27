Хакеры украли 500 тыс. евро во время перехода футболиста из российского клуба

Интернет-мошенники украли 520 тыс. евро после перехода Леандро Паредеса с российского "Зенита" в ПСЖ.
Эти деньги французская команда должна была заплатить "Бока Хуниорсу". Она является первой командой футболиста, передает Эспрессо.
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520 тыс. євро в аргентинский клуб так и не пришли. Но деньги поступили на счет одного из жителей Мексики после того, как прошли через счет в США.
Руководство "Боки" конфисковало компьютеры у сотрудников клуба, которые вели переговоры с ПСЖ. Они заявили о работе хакеров.
Вингер "Вест-Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал, в какие европейские ТОП-клубы мог перейти, еще когда выступал за "Динамо".
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