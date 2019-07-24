Грязные кроссовки продали за 11 млрд грн

Кроссовки Moon Shoe продали почти за миллион

На аукционе Sothebey's продали пару эксклюзивных кроссовок Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe 1972 выпуска за рекордную сумму - $437,5 тыс. (11 млрд 218 тис. 856 грн - Gazeta.ua).

Эта модель спортивной обуви разработана лично одним из основателей компании Nike тренером по бегу Биллом Бауэрманом в ограниченном количестве - 12 пар. Все они предназначались для соревнований по бегу на Олимпийских играх-1972 в Мюнхене.

Сначала эти кроссовки должны были быть проданы на публичных торгах вместе с 99 другими редкими парами кроссовок, но канадец Майлс Надал захотел купить всю коллекцию еще до торгов. В частном порядке ему были проданы 99 из 100 пар за $850 тыс., а Moon Shoe было решено все же выставить на торги. Однако в ходе торгов мужчина купил также их.

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От правильно подобранной удобной обуви зависит настроение на весь день, это подтвердит каждая женщина. Быть приветливой и всем улыбаться сложно, если на пятках мозоли или колодка туфель сильно сжала ступню. Чтобы не мучиться из-за возможного дискомфорта, некоторые дамы выбирают туфли на размер больше.