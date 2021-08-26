Гриндер – идеальная ручная мельница

Согласны, что для домашнего хозяйства нет бесполезных приспособлений? В первую очередь, это касается гриндера, или крешера. Но еще девайс называют ручной мельницей, способной качественно измельчить, раскромсать, раздробить и перемолоть в муку все, что попадет под жернова. О главных преимуществах крешеров и принципах работы гриндера, в этой статье.

Металлические гриндеры – самые эффективные, производительные и долго живущие

Виды и разновидности

Своим появлением гриндер, как ни странно, обязан рядовым курильщикам трубок. Кому-то из особо торопливых надоело кромсать сухую растительность острым лезвием, и любитель-трубочник использовал идею мукомольных жерновов для создания уникального для той поры девайса.

Идея была поддержана, и крешеры встали на конвейер. Промышленностью сегодня выпускается колоссальное количество механических девайсов. Для изготовления ручных приспособлений для перемола используют металл, акрил, анодированный алюминий, железо, пластик и даже дерево. Гриндеры из дорогих и прочных пород дерева стали предметом коллекционирования.

Стандартная модель крешера внешне уж очень напоминает хоккейную шайбу – круглую и плоскую, но разрезанную поперек. Это совсем простой, двусоставной девайс. Существуют модели, состоящие из трех, четырех и даже шести секций. Верхний отсек включает режущий элемент, или жернова. Нижний, или поддон предназначен для сбора пыли. Как правило, поддон от верхней секции отделен мелкоячеистой сеточкой, а сам гриндер выполняет функцию сепаратора.

Преимущества, крепче железа

Металлические гриндеры – самые эффективные, производительные и долго живущие. В хэдшопе Магаз420 шикарный выбор ярких и своеобразных металлических крешеров всевозможных размеров на любой вкус. У нас только продукция известных европейских брендов Black Leaf, Amsterdam, Grace Glass. В наличии крешеры в подарочной упаковке. Как приятно хозяйке получить высококачественную мельницу для перемалывания специй в круглой коробочке, имитирующей сам прибор. Да еще с логотипом ведущего европейского бренда!

У любой модели крышка застегивается на прочный металлический корпус магнитным замком. Корпуса покрыты насечками, предотвращающими скольжение девайса в руках при работе. Крышки одних моделей украшены загадочным узором под увеличительным стеклом. Это создает неповторимый визуальный эффект. Другие оснащены крышками с прозрачным акриловым окном, чтобы видеть степень помола.

Металлические гриндеры – самые эффективные, производительные и долго живущие

Под крышкой девайса скрывается мощный измельчитель. Это сверх острые жернова в виде зубцов. Форма зуба может быть ромбовидной или пирамидальной. Заточены жернова методом алмазного гранения. Механизм настолько острый, что за пару или тройку оборотов способен перемолоть в муку даже плотный мускатный орех, черный перец или любую другую растительность плотной структуры. У нас вы можете купить гриндер по самой презентабельной стоимости.

Чаще всего гриндерам отводится почетное место на кухне. Но вы можете использовать девайс по своему усмотрению. Загляните к нам. Возможно, вас заинтересует эксклюзивная посуда из боросиликатного стекла. Мы будем рады, и гарантированно предоставим профессиональную консультацию по возникшим вопросам. Ваш Магаз420.