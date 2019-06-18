Гении маскировки: показали смешные фото животных

Показали забавные фото домашних любимцев, которые имеют талант быть незаметным.

Иногда пушистые становятся настоящими гениями маскировки, пишет maximum.fm.

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В такие моменты хозяева заливаются смехом от того, где же на самом деле их любимцы. Самые креативные и веселыми попытками спрятаться активно делятся в сети.

Фото: maximum.fm

Животные обладают естественной фотогеничностью. Чтобы получился удачный кадр, им даже не нужно стараться — все равно будут выглядеть мило и органично.