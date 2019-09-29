Где находится самое бактерий и как с ними бороться

Больше всего бактерий в доме находится на кухонной доске, обуви, зубной щетке и дверных ручках.
Пульт дистанционного управления следует часто дезинфицировать с помощью специальных растворов, так как к нему прикасаются все члены семьи.
Лучше выбирать пластиковую кухонную доску чем из дерева. И мыть нужно после каждого использования.
Высушивать доску необходимо в течение 30 минут после мытья горячей водой.
Приобретите водяной пылесос, если есть деревянный паркет.
Через дверные ручки бактерии распространяются по всему дому. Чистить их лучше не реже одного раза в неделю с помощью раствора на основе уксуса.
Бактерии размножаются и на кисточках на лице, если их не очищать, то они возвращаются обратно на лицо, рассказывает ukr.segodnya.ua.
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Белье необходимо сушить на свежем воздухе, ведь могут быть инфекции.
Зубную щетку следует часто дезинфицировать и ни в коем случае не делить с другими.
Обувь является крупнейшим переносчиком бактерий. Лучше переобуваться за порогом и каждый раз чистить подошву.
Ученые из Университета Колорадо в Боулдере проанализировали пыль с 1200 квартир и домов по всем Соединенным Штатам и обнаружили, что в пыли из наших квартир кроется в среднем 9000 различных видов микробов.
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