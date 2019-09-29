Где находится самое бактерий и как с ними бороться

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2898
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2439
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 846
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6795
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9522
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2403
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3294
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3690
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1548
Фото
Все фото
16
9
25
6
25
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Фотограф-невидимка Жан-Франсуа Жонвиль: женщины, которые думают, что за ними никто не подглядывает
Украинские экстренные службы присоединились к флешмобу #TetrisChallenge.
Украинские экстренные службы присоединились к флешмобу #TetrisChallenge.
Нагло влезли в кадр: показали забавные фотобомбы с животными
Нагло влезли в кадр: показали забавные фотобомбы с животными
Видео
Все видео
Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду
Показали уникальное видео, как черная дыра разрывает звезду
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Дрессированная россиянами белуха-шпионка стала звездой Youtube
Блогерка заработала почти $ 100 тыс. фотографируя свой длинный язык
Блогерка заработала почти $ 100 тыс. фотографируя свой длинный язык
Пушистый вор удивляет находчивостью
Пушистый вор удивляет находчивостью
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Страшная добыча - пенсионеры вытащили из воды аллигатора
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 468
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 612
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6012
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 558
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
понедельник, 30 сентября 2019 05:28

Где находится самое бактерий и как с ними бороться

  Комментировать
Где находится самое бактерий и как с ними бороться
На кухонной доске живет в 200 раз больше бактерий, чем на стульчике унитаза

Больше всего бактерий в доме находится на кухонной доске, обуви, зубной щетке и дверных ручках.

Пульт дистанционного управления следует часто дезинфицировать с помощью специальных растворов, так как к нему прикасаются все члены семьи.

Лучше выбирать пластиковую кухонную доску чем из дерева. И мыть нужно после каждого использования.

Высушивать доску необходимо в течение 30 минут после мытья горячей водой.

Приобретите водяной пылесос, если есть деревянный паркет.

Через дверные ручки бактерии распространяются по всему дому. Чистить их лучше не реже одного раза в неделю с помощью раствора на основе уксуса.

Бактерии размножаются и на кисточках на лице, если их не очищать, то они возвращаются обратно на лицо, рассказывает ukr.segodnya.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как бороться с облысением

Белье необходимо сушить на свежем воздухе, ведь могут быть инфекции.

Зубную щетку следует часто дезинфицировать и ни в коем случае не делить с другими.

Обувь является крупнейшим переносчиком бактерий. Лучше переобуваться за порогом и каждый раз чистить подошву.

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере проанализировали пыль с 1200 квартир и домов по всем Соединенным Штатам и обнаружили, что в пыли из наших квартир кроется в среднем 9000 различных видов микробов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Где находится самое бактерий и как с ними бороться». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55

Самое читаемое
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 19098
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 17623
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 16202
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 10577
В Украине родились сиамские близнецы
В Украине родились сиамские близнецы Просмотров: 10449
Интересно
Заболевания, страшнtе чем онкология
Заболевания, страшнtе чем онкология Просмотров: 783
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
Жизнь, как она есть: фотограф показала Чехию в последние годы коммунизма
16
 Просмотров: 6066
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни
Длина большого пальца расскажет о вашей личной жизни Просмотров: 738
Самый популярный цвет пасты - черный: родился изобретатель ручки
Самый популярный цвет пасты - черный: родился изобретатель ручки
 Просмотров: 45
Темпераментные и эмоциональные: сегодня Людмилы празднуют день Ангела
Темпераментные и эмоциональные: сегодня Людмилы празднуют день Ангела Просмотров: 288
Больше всего комментируют
5
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Сенцов рассказал, где хочет видеть Путина
2
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 698
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua