Фотограф зафиксировал диких животных Намибии в естественной среде

Фото: Peter Delaney

Этоша-Пан - огромный солончак, расположенный на севере Намибии. Здесь один из самых суровых климатов, для которого характерна аномальная жара и засуха. Несмотря на это на территории природного заповедника обитает большое разнообразие животных.

Об этом пишет Вoredpanda.

Британский фотограф Питер Делани подтвердил это своими снимками. Сфотографировал будни животных, которые ежедневно борются за пищу и виживание.

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