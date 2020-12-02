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четверг, 03 декабря 2020 02:28

Фотограф зафиксировал диких животных Намибии в естественной среде
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Показали впечатляющие снимки диких животных.
Фото: Peter Delaney
Показали впечатляющие снимки диких животных.
Показали впечатляющие снимки диких животных.
Показали впечатляющие снимки диких животных.
Показали впечатляющие снимки диких животных.

Этоша-Пан - огромный солончак, расположенный на севере Намибии. Здесь один из самых суровых климатов, для которого характерна аномальная жара и засуха. Несмотря на это на территории природного заповедника обитает большое разнообразие животных.

Об этом пишет Вoredpanda.

Британский фотограф Питер Делани подтвердил это своими снимками. Сфотографировал будни животных, которые ежедневно борются за пищу и виживание.

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Чешская полиция обратилась к жителям, чтобы сдали ружье, если найдут в лесу. Его случайно "украл" олень в охотника во время охоты.

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