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пятница, 02 марта 2018 16:27

Фотограф объяснил, почему не любит фотографировать голых женщин
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Профессиональный киевский фотограф Виктор Маханьков рассказал Gazeta.ua, почему не любит фотографировать голых женщин и почему не верит во вдохновение.

Маханков признался, что не верит в творческое вдохновение, как таковое. Фотограф объясняет это тем, что никто из именитых украинских и зарубежных художников не смог объяснить, откуда берется творческий процесс и влияет ли на него "аморфное вдохновение".

"Когда берешь фотоаппарат в руки и имеешь задачу, то видишь на бегу, экспромтом. Однако, всегда надо изучать человека, искать образы, чтобы раскрыть его внутренний мир. Из ужасного урода можно сделать красавца, если правильно его увидеть и хорошо поработать ", - говорит Виктор.

Фотосессия для рекламы мужских причесок
Фото: Виктор Маханьков
Фотосесия для рекламы мужских причесок
Фотосесия для рекламы мужских причесок

По словам фотографа, удачная фотосессия не может быть быстрой. Ведь сначала нужно понять человека, а потом искать фотообраз.

"Идея изобразить мужчин в цветах пришла спонтанно. Мы пообщались с ребятами, порассказывали друг другу интересные истории и я увидел этих моделей именно в таких образах ", - вспоминает Маханьков.

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По словам фотографа, он не любит снимать обнаженное женское тело, потому что не научился делать это правильно, качественно.

"Когда-то занимался фотосессиями в стиле ню, но почувствовал, что это не мое. Женщины мне нравятся, нет вопросов! Но отразить красоту женского тела в фотографии очень сложно. То, что я вижу на современных выставках - это пластика. Тела "пластиковые". Это не есть красота. В глянцевых журналах есть картинка, но нет подлинности тела. Есть плоскость и все", - рассказывает Маханьков.

Фотограф утверждает, что самое сложное - работать с предметами, а не с живыми людьми.

"Самая длинная фотосессия была с коньяком. Заказ дали французы. Первое, о чем попросили, дать расписку, что я его не выпью. Бутылка стоила 20 тысяч евро. Я потратил неделю, чтобы снять ее так, как я ее увидел. Для этого надо было сделать много всяких затейливых приспособлений, изучить новые приемы и техники ", - рассказывает Виктор Маханьков.

Кроме фотографии Виктор занимается организацией художественных выставок, перформансов. Однако, не считает себя художником.

"Я не художник, а просто профессионал и все", - говорит фотограф.

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