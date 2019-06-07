Фото с пляжа, которые заставят улыбнуться каждого

Фото: boredpanda.com

На пляже можно не только роскошный загар приобрести и поплескаться вдоволь в воде, но и получить кучу эмоций. Правда, не всегда приятных. Ведь внезапно может найтись кто-то вроде лысоватого мужчины средних лет, который норовит испортить ваш лучший снимок своим появлением в кадре.

Заскучать не удастся, даже если найдете безлюдную местность. При отсутствии поблизости людей вас развлекут чайки. Эти птицы любят охотиться на всякую вкуснятину и не боятся выхватить ее прямо из рук человека. Подборку забавных фото, которые доказывают, что пляж — не место для скуки, представило издание Bored Panda.

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Стала доступной программа, которая создает фальшивые фотографии из отпуска. Благодаря ей можно убедить всех, что вы были на песчаном гавайском пляже, Ниагарском водопаде или в Лас-Вегасе, на самом деле даже близко не подъезжая к этим местам. Обойдется фотография с фейкового отпуска в сумму от 19 до 49 долларов.