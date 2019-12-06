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пятница, 06 декабря 2019 14:49

Электрический угорь устроил праздник в океанариуме

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Электрический угорь устроил праздник в океанариуме
В Океанариуме угрь зажег елку. Фото: Твиттер

В городе Чаттануга в США электрический угорь зажег новогоднюю елку.

Работники океанариума решили воспользоваться способностью угря производить энергию, сообщили в Twitter.

Они подсоединили аквариум одного из угрей.

Электричество, которое производит животное, проходит через специальное устройство, которое увеличивает напряжение в сети в зависимости от величины разряда угря. Яркость гирлянд зависит от количества электричества, которое производит рыба для поиска добычи или во время стресса.

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Некоторые животные способны менять окраску своего тела в соответствии с цветом фона. Это позволяет им сливаться с окружающей средой для защиты от хищников или подкарауливания добычи. С той же целью некоторым своим творениям природа подарила другую способность — быть невидимыми. Для этого сделала их тела прозрачными.

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Дата
06
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