Дрессированная русскими белуха-шпионка стала звездой Youtube

Гвалдимир прибился к берегам Норвегии весной Фото: ТСН

В заливе Хаммерфест в Норвегии кит-белуха выбил из рук в каякера Иоахима Ларссена камеру GoPro. Кит достался с камерой дна, а затем вернул хозяину.

Самец белухи по кличке Гвалдимир стал местной знаменитостью. Он время от времени появляется в заливе. Белуха плыла по каякеров, а тот снимал ее на видео. Гвалдимир вибв GoPro с рук и она опустилась на дно, пишет ТСН.

За несколько секунд белуха нырнула за камерой и вернула ее Ларссен, выбросив в лодку. Уникальные кадры были сняты.

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Гвалдимир прибился к берегам Норвегии весной. На нем была была прикреплена камера, которую впоследствии сняли. На ремнях, которыми была привязана камера, обнаружили надпись "оборудования Санкт-Петербурга". Норвежские военные предположили, что белуха могла бежать из российского флота, где китов приручают и тренируют, чтобы использовать их как разведчиков.

В российском городе Владивосток в Приморском океанариуме погибла белуха. Млекопитающее проживал в открытом резервуаре, который был огорожен сеткой, сообщает "РИА Новости".