До слез: трогательные фото домашних любимцев, которые не могут жить без своих хозяев

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Кошки и собаки души не чают в людях. С ними никогда не придется беспокоиться о том, что вас не ждут. Они пойдут за хозяином, куда бы он не поехал. "Оближут" после тяжелого дня и точно не дадут скучать.

Владельцы четвероногих друзей смогли зафиксировать самые милые моменты со своими питомцами на фото.

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Некоторые животные умеют настолько ярко выражать свои эмоции, что могут посоревноваться с актерами за "Оскара". В сети представили самые веселые фото талантливых животных.