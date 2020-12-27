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воскресенье, 27 декабря 2020 11:06

Директор Одесского зоопарка в костюме быка ухаживал за коровой

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Директор Одесского зоопарка в костюме быка ухаживал за коровой
Игорь Беляков из мэром Одессы Геннадием Трухановым. Фото Фейсбук Игорь Беляков

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков снял очередной новогодний клип. На этот раз он переоделся в костюм быка и сражался за молодую корову. Сообщает interfax.com.ua

"Дорогие друзья! Поздравляю всех с наступающим годом Быка!!! Счастья, добра и любви!!!" - написал директор зоопарка.

На видео белый бык дерется с красным быком за молодую корову. В конце видео символ 2021-таки берет верх и отвоевывает корову.

На съемки клипа автор потратил полдня.

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Уже седьмой год подряд Беляков радует всех видеоприветствием, для которых сам пишет тексты и музыку. Первое вышло в 2014 году и было посвящено Году Козы. А смешное видео с петухом в 2017 году практически стало вирусным. В 2019 Беляков появился в костюме крысы, которая делает только добро.

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27
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