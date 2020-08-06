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суббота, 08 августа 2020 05:00

День офтальмологии: интересные факты

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Международный день офтальмолога с 2004 года и до сих пор отмечают 8 августа. Дата выбрана в честь дня рождения известного хирурга-офтальмолога Святослава Федорова. Он создал искусственный хрусталик и провел экспериментальную операцию по его имплантации.

Автор: David Mark с сайта Pixabay
  Чаще всего слепота наступает из-за катаракты или глаукомы
Чаще всего слепота наступает из-за катаракты или глаукомы

В 1969 году ученый занялся имплантацией искусственной роговицы, а в 1973-м впервые в мире разработал и провел операцию по лечению глаукомы на ранних стадиях, методом глубокой склерэктомии, который впоследствии получил международное признание.

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Сейчас офтальмологи со всего мира используют его методику для коррекции близорукости.

Интересные факты:

Автор: silviarita с сайта Pixabay
  Чаще всего слепота наступает из-за катаракты или глаукомы
Чаще всего слепота наступает из-за катаракты или глаукомы

- первые письменные результаты исследований устройства глаз принадлежат древнеримскому философу и врачу Корнелию Цельсу.

- 22 апреля 1969-го в методической больницы Хьюстоне доктор Мур провел первую в мире трансплантацию глаза человеку. Пациентом был Джон Мэдден, а донором - умерший человек от опухоли в головном мозге. После этого зрение Меддену вернуть не удалось, так как через 9 дней началось кровотечение, и донорский орган не смог прижиться.

- Работа Абу Али ибн Сины "Канон врачебной медицины" была основным пособием по офтальмологическим болезням в арабских и европейских странах более 500 лет.

Автор: Paul Diaconu с сайта Pixabay
  Чаще всего слепота наступает из-за катаракты или глаукомы
Чаще всего слепота наступает из-за катаракты или глаукомы

- По статистике ВОЗ около 80% случаев слепоты можно было бы избежать, если бы пациенты вовремя получили необходимую терапию.

- Чаще всего слепота наступает из-за катаракты или глаукомы.

- В некоторых случаях дальтонизм можно вылечить.

Катаракту можно излечить только хирургически. Капли лишь навредят, утверждают офтальмологи.

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