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среда, 30 июня 2021 11:38

"Дали номер дежурных электриков" - как неравнодушные спасали семью аистов

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Автор: Фото предоставлено Ириной Корчевский
  Аиста со сломанной ножкой везут в столицу
Аиста со сломанной ножкой везут в столицу

Два дня назад селе Крутогорб Гайсинского района Винницкой области после грозы ветром снесло гнездо с маленькими аистами. Местные, не зная чем помочь птицам, позвонили к гайсинской зоозащитнице Елене Гросу.

"Ситуация необычная. Что делать, к кому обращаться - сразу трудно понять. Я сначала растерялась, но тогда начала искать телефоны МЧС. Позвонила на 101 и мне сказали, что спасать аистов не в их компетенции и техники в них подходящей нет. Поэтому дали номер телефона дежурных электриков. Звоню. Конечно, те тоже отказали ", - рассказала корреспонденту Gazeta.ua Елена Гросу.

Тогда женщина обратилась к Ирине Корчевский из Винницы. Ей уже приходилось спасать аистов.

"Сначала хотелось, чтобы она просто в телефонном режиме рассказала, чем кормить и как ухаживать за птенцами. С стороны Ирины это бы тоже была существенная информационная помощь. Но девушка не смогла просто остаться в стороне. Потому что, как оказалось в местных нет подходящей пищи для птиц и после падения им нужна медицинская помощь. Поэтому уже на следующее утро Ирина со своими детьми приехала за 100 километров в село Крутогорб, чтобы спасти аистов", - поделилась Гросу.

Автор: Фото предоставлено Ириной Корчевский
 

Сейчас состояние одного аиста удовлетворительное, у другого - сломана лапка. Ирина везет птицу в Киев, потому что в Виннице нужных специалистов нет.

"Все понимают, что это все большие расходы. Поэтому хочется, чтобы Ирину поддержали. Возможно она не войдет в горящий дом и не остановит коня на скаку. Но я знаю точно, что такие нежные и хрупкие девушки спасут мир", - добавила Елена.

Средства можно перечислять на карточку Приватбанка: 4731 2191 1735 3346 (Ирина Корчевская), с пометкой для аистов.

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В Василькове Киевской области полицейские установили злоумышленника, который ради развлечения застрелил аиста. Живодером оказался 25-летний мужчина. Он дал показания и признался в содеянном.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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