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четверг, 22 августа 2019 13:16

"Чуть не вс * ался" – сеть подорвало видео с Кошевым и новым "Зеленским"

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&quot;Чуть не вс * ался&quot; – сеть подорвало видео с Кошевым и новым &quot;Зеленским&quot;
Юрий Великий подошел к Кошевому сзади и голосом Зеленского сказал: "Что это значит, ты не знаешь, кто?". Фото: Instagram

Участник "95 Квартала" Евгений Кошевой и пародист президента Украины Владимира Зеленского Юрий Великий смешно ответили на вопросы подписчиков в Instagram о том, кто из них главный.

Видеоблог "Квартал" снял после выступления в Одессе. Ролик опубликовали на YouTube-канале коллектива.

Так, один из поклонников спросил: стал ли теперь Кошевой главным среди всех в компании.

Во время записи Юрий Великий подошел к Евгению сзади и голосом Зеленского сказал: "Что это значит, ты не знаешь, кто?".

"Господи, я чуть не вс*ался!", - воскликнул Кошевой, после чего компания залилась смехом.

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Впервые Юрий Великий спародировал Зеленского в Одессе на концерте студии "95 Квартал".

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