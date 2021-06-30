Что такое Ваттовое море и почему дудл посвятили именно ему

О значении Ваттового моря для экосистемы Атлантического океана и всего мира вспоминают сегодня пользователи Google.

Все потому, что 30 июня поисковый сервис выпустил дудл посвященный Ваттовому морю.

Дата выбрана не случайно. В этот день в 2009 году ЮНЕСКО признала 66% Ваттового моря объектом всемирного наследия, отметив его экологическое и геологическое значение и десятилетия усилий, направленных на его сохранение.

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Ваттовое море, которое иногда называют Ваденское или Ваттенмеер, это мелководный морской участок в Атлантическом океане площадью 10 тыс. кв. км у побережья Дании, Германии и Нидерландов.

Дважды в день море осушается отливом и наполняется во время прилива, представляя собой типичную литоральную зону (часть морского дна, которая осушается во время отлива. - Gazeta.ua). Острова и побережье Ваттового моря окружены литоральными пляжами, во время отлива покрытыми илом, так называемым ваттом.

Эти территории являются важным участком дикой природы, почти не тронутой человеком, и местом убежища многочисленных представителей животного мира. В частности птиц, для защиты которых здесь действуют три национальных парка. Также на побережье моря и островах всех трех стран находится много важных туристических центров.

Кроме того, Ваттенмеер имеет значительные запасы природного газа.

22 апреля поисковый гигант Google презентовал новый дудл. Он посвящен Дню Земли, который традиционно отмечают в этот день. На этот раз дудл выполнили в формате видео.