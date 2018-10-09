Что нужно носить в сумке во время экстремальной ситуации

Что нужно иметь при эвакуации

Современная состояние в мире нестабилен. Происходят взрывы на военных складах. Из-за этого приходится эвакуироваться.

При себе нужно иметь вещи первой необходимости. Носить их нужно в рюкзаке. Это поможет, если во время эвакуации не получится поехать автомобилем, а придется идти пешком.

Вес должен быть равномерная. Класть вещи нужно так, чтобы можно было все найти.

К ним относятся:

документы - их нужно хранить в непромокаемой упаковке.

Деньги - лучше иметь на карточках и наличными.

Дубликаты всех ключей.

Карту местности - стоит договориться с родными, как вы будете связываться и время и место встречи.

Средства связи, компас, часы - лучше водонепроницаемые.

Мультитул - это инструмент, в котором лежат другие вещи.

Блокнот и карандаш, сигнальные средства, нити и иглы, синтетический шнур.

Аптечка первой необходимости: бинты, лейкопластырь, йод, вата, активированный уголь, жаропонижающие средства, лекарства от аллергии, диареи, кишечной инфекции, глазные капли и антибиотики в порошках.

Средства гигиены: зубная щетка, паста, мыло, полотенце, туалетная бумага, сухие и влажные салфетки, упаковка презервативов.

Мини-палатка, спальник.

Одежда на первое время и обувь, чтобы не промокали.

Питьевая вода, запас еды на несколько дней, посуда.

Спички и зажигалка, большие пакеты для мусора, нож, топор, отмечает fakty.com.ua.

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Это набор вещей, который необходим каждому человеку, чтобы выжить в экстремальной ситуации.

В 3:00 30 минут поступила информация от начальника 6-го арсенала, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Информацию о взрывах подтвердили в Генштабе ВСУ.