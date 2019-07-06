Что нужно делать на Ивана Купала

 
Ексклюзивы
1/5
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
"В дрифте задние шины - безусловный расходник. За занятие лопается 8-10"
Просмотров: 261
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Просмотров: 1602
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 369
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 765
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 1953
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
1 Просмотров: 1999
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5400
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Канада может усилить антироссийские санкции и продавать оружие Украине
Просмотров: 270
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2988
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
10
8
8
17
11
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
Грудь 9 размера и большие ягодицы: американка потратила несколько миллионов на пластику
Грудь 9 размера и большие ягодицы: американка потратила несколько миллионов на пластику
Наука, а не магия: фотограф делает невероятные фотографии химических реакций
Наука, а не магия: фотограф делает невероятные фотографии химических реакций
Пьяные и безудержные: показали бешеные холостяцкие вечеринки
Пьяные и безудержные: показали бешеные холостяцкие вечеринки
Розовая и с косметичкой: показали изысканную машину для женщин
Розовая и с косметичкой: показали изысканную машину для женщин
Видео
Все видео
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
3 коттеджа, 5 этажей, подземный тоннель, насыпная гора и озеро- какой дом строит глава Роснефти
Звезды присоединились к новому боевому флешмобу
Звезды присоединились к новому боевому флешмобу
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
В сети распространяют смешную озвучну Игры престолов на украинский лад
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
HBO раскрыл несколько секретов сериала "Чернобыль"
Интервью
1/5
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 1521
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 567
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1782
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1782
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2322
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 июля 2019
Просмотров: 585
Драбина
Останніми днями тішу себе тим, що майструю дерев'яну драбину. Це те, що не купується, а робиться на місці, й воно мусить бути співмірним цьому місцю. ...
суббота, 06 июля 2019 05:28

Что нужно делать на Ивана Купала

  Комментировать
Что нужно делать на Ивана Купала
Ивана Купала - один из самых таинственных и магических праздников, досталось нам от наших предков

На Ивана Купала нельзя давать в долг, спать, стоит прыгать через огонь и искать цветок папоротника.

Ивана Купала празднуют в ночь с 6 на 7 июля. Считают, что этой ночью просыпается нечисть - ведьмы, змеи, водяные, русалки, оборотни. Поэтому ночью нельзя спать.

Если в этот день продавать или одалживать - семья может обеднеть.

Стоит купаться на восходе солнца. Это значит процедура очистки.

На возвышенностях или у рек разжигают костры. Считается, какая женщина не подходит к нему - ведьма, рассказывает ua.112.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топят чучело и прыгают через огонь: как празднуют Ивана Купала

Когда молодая пара преодолевала костер, не отпуская рук друг друга, значит, им суждено быть вместе. Если руки размыкались, то пара может расстаться.

Нужно плести венок из 12 видов растений, а затем пускать на реку. Если утонет, не получится девушка замуж в этом году.

Один раз в год, в эту ночь, цветет папоротник.

Мифическая цветок может дать тому, кто найдет и сорвет особые силы и возможности.

Есть две даты Ивана Купала. По старому стилю его праздновали во время летнего солнцестояния. Этот период был временем празднования еще у язычников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Что нужно делать на Ивана Купала». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звезда &quot;Сватов&quot; подразнила поклонников откровенными снимками
Звезда "Сватов" подразнила поклонников откровенными снимками
13
 1 Просмотров: 52298
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки
У берегов Аляски столкнулись российская и американская подводные лодки Просмотров: 21348
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
Как жили австрийцы в галицком селе - подборка фото
12
 Просмотров: 19602
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
Без макияжа и фильтров: показали, как выглядят знаменитости в реальной жизни
16
 Просмотров: 19273
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
Последние новости о женщине, которую живьем сжег жених
 Просмотров: 16245
Интересно
Следствие вырубленных лесов - почему океаны заполонили водоросли
Следствие вырубленных лесов - почему океаны заполонили водоросли Просмотров: 666
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
Знаменитости, которые не скрывают своей ориентации
10
 Просмотров: 5778
Топят чучело и прыгают через огонь: как празднуют Ивана Купала
Топят чучело и прыгают через огонь: как празднуют Ивана Купала Просмотров: 126
Грудь 9 размера и большие ягодицы: американка потратила несколько миллионов на пластику
Грудь 9 размера и большие ягодицы: американка потратила несколько миллионов на пластику
8
 Просмотров: 4581
Во Львове провели первую в мире перепись бездомных кошек
Во Львове провели первую в мире перепись бездомных кошек Просмотров: 243
Больше всего комментируют
16
Отпуска сыграют на руку Тимошенко и бывшим "регионалам" - социолог спрогнозировал явку на выборах
14
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
13
Зеленский падает, кум Путина растет: социология за 17 дней до выборов
8
Непрофессиональные действия МОЗ практически остановили программу "Доступные лекарства" - нардеп Дубиль
7
Тимошенко представила обновленную команду "Батькивщины" в Киеве
Голосов: 318
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua