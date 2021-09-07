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Что нельзя делать 8 сентября - народные традиции

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Что нельзя делать 8 сентября - народные традиции
Традиции 8 сентября связаны с овсом. Фото: unsplash.com

По народному календарю 8 сентября отмечают день Натальи Овсянницы и Адриана Осеннего.

Традиции этого дня связаны с овсом. Сноп овса нового урожая заносили в дом и ставили возле икон, в красном углу.

В этот период в отдельных регионах только начинали косить овес, в других уборку овса уже завершали. Из зерна нового урожая варили кисель, пекли блины и оладьи. По этому поводу существовала поговорка: "Адриан толокно месил, а Наталья блины пекла".

Из толокна (толченая или грубого помола мука, изготовленная из предварительно пропаренных, высушенных, обжаренных и очищенных зерен злаков. - Gazeta.ua) варили каши. Первым давали их детям и больным. Его добавляли в жидкие супы, использовали как начинку для пирога. Из целого зерна варили каши, делали солод для хмельных и лечебных напитков.

На Наталью Овсянницу даже лошадей щедро угощали овсом, говорили "не лошади везут, а овес везет".

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В этот день также ветку рябины с ягодами срезали и ставили дома, считая ее оберегом семейного благополучия. Также верят, что рябина защищает от кошмаров об усопших.

Народные приметы этого дня

Гром гремит - к теплой осени.
Если на небе облака редкие, то на следующий день будет холодно и ясно.
Утро этого дня холодный - зима будет морозной и ранней.
Если много опят в лесу, то "бабьего лета" ждать не следует.

Что сегодня нельзя делать

Влюбленным парам в день Адриана и Наталии - христианских покровителей супругов - нельзя ссориться, иначе могут расстаться навсегда. День нужно провести в любви, гармонии и единении, тогда и дальнейшая совместная жизнь будет таким.

Сегодня не рекомендуют ездить на лошадях и использовать их для земельных работ.

Также не стоит унывать и бездельничать. Нужно успеть сделать все до дождей и холодов.

8 сентября в православной церкви молитвенно поминают мучеников Адриана и Наталию, а также чтят память священномученика Петра (Ивлева) священноисповедника Георгия (Коссова), пресвитера; священномученика Виктора (Еланского), пресвитера; новомучеников Петра (Бордона) и Дмитрия (Морозова) священноисповедника Николая (Могилевского) блаженную Марию (Федину).

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