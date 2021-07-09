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пятница, 09 июля 2021 14:43

"Буду рисовать пока глаза будут видеть" - художница расписывает вещи в стиле "петриковки"

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Автор: Ирина Мамрыга
  Художница Валентина Бачинская пишет картины в стиле петриковской росписи
Художница Валентина Бачинская пишет картины в стиле петриковской росписи

Художница Валентина Бачинская из города Тростянец Винницкой области пишет картины акриловыми красками в стиле петриковской росписи. Кроме картин мастерица расписывает чайные домики, записные книжки, сумки, обложки для документов, одежду, подносы, тарелки и кухонный инвентарь. Мастерица рисует на различных материалах.

"Использую все, что попадает под руку. Рисую на ткани, дереве, стекле, керамике, пластике, коже и даже на бетонных заборах. К материалу подбираю краску. Люблю экспериментировать", - рассказала художница.

Автор: предоставлено Валентиной Бачинской
  Мастерица расписывает чайные домики, записные книжки, сумки, обложки для документов, одежду, блюда, тарелки и кухонных инвентарь
Мастерица расписывает чайные домики, записные книжки, сумки, обложки для документов, одежду, блюда, тарелки и кухонных инвентарь

Валентина Сергеевна ведет кружки декоративной росписи и изобразительного искусства в Тростянецком дома школьников.

"Если кто-то из учеников жалуется, что что-то не получается, показываю свои первые попытки овладеть петриковской росписю. Ведь, когда училась на факультете изобразительного искусства в Уманском педагогическом университете, то тогда не уделяли много внимания именно этому виду росписи. К тому же, специальной литературы было мало. Поэтому я не стеснялась перенимать опыт у своих коллег, интересоваться различными техниками. В Виннице познакомилась с художницей Ириной Угринчук. Она показала, как делать переходный мазок, а уже дома я начала над этим работать", - поделилась мастерица.

Автор: предоставлено Валентиной Бачинской
  Технику петриковской росписи Валентина Бачинская осваивала самостоятельно
Технику петриковской росписи Валентина Бачинская осваивала самостоятельно

"Мотивирую детей придумывать собственные сюжеты работ, ведь это гораздо интереснее, чем кого-то копировать. Поэтому мы отрабатываем технику и составляем авторские композиции. Люблю осовременивать элементы петриковской росписи, делать эксперименты с цветом".

Преподавательница утверждает, что ученикам особенно нравится расписывать одежду.

"Когда педагог сам приходит в расписанной рубашке или блузке, то дети тоже хотят попробовать и создать что-то подобное. До карантина 50 детей показывали дефиле в собственноручно расписанных футболках. Петриковская роспись не выходит из моды, ее можно использовать в одежде и это будет выглядеть очень стильно. Также с девочками расписываем бижутерию", - рассказала Валентина Сергеевна.

Иногда художница расписывает изделия на заказ. За меньшую картину берет 150 гривен, за большие - 400-450 грн.

"Петриковская роспись - это мое. Буду рисовать пока глаза будут видеть. Даже не знаю как мне нужно испортить настроение, чтобы я что-то не создавала", - признается женщина.

Автор: предоставлено Валентиной Бачинской
  Валентина Бачинская любит экспериментировать с цветом
Валентина Бачинская любит экспериментировать с цветом

Дочь Валентины Сергеевны Виктория тоже научилась от матери петриковской росписи. Она получила специальность архитектора и сейчас работает по специальности.

"Приятно, что дочка также полюбила петриковскую роспись. Она даже включает ее в проектные работы по архитектуре ", - добавила художница.

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В список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже вошла украинская петриковская декоративная роспись, традиция косовской расписной керамики и казацкие песни Днепропетровской области.

Автор: Ирина МАМРЫГА
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