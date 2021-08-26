Без носа и лапы, как сложилась судьба истерзанного животного

Фото: bravebonbon

Бонни - щенок из Румынии, который случайно попало под поезд. Из-за аварии животное осталась без носа и лапы. Изуродованная и истощённая собака была обречена на смерть. Шансов на спасение не давали даже ветеринары. Пока четырехлапую не заметила Кейт. Женщина решила любым способом спасти жизнь питомца и ей это удалось.

Об этом пишет Вoredpanda.

Многочисленные операции и тщательный уход Кейт спасли жизнь несчастного животного. Теперь Бонни обитает в Англии. Чувствует себя хорошо и живет почти полноценной жизнью.

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