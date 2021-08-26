 
Ексклюзивы
1/5
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 558
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 468
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 738
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
19-летний Леонид Ткачук прошел три войны. Перезахоронили погибшего в Грузии УНСОвца
Просмотров: 1386
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 549
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 450
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1134
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1314
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 14004
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
11
3
11
16
7
Без носа и лапы, как сложилась судьба истерзанного животного
Без носа и лапы, как сложилась судьба истерзанного животного
Привлекательная и здоровая&quot;: выбрали самую красивую корову
Привлекательная и здоровая": выбрали самую красивую корову
Забавные фото домашних любимцев, которые развеселят каждого
Забавные фото домашних любимцев, которые развеселят каждого
Милые и лохматые: показали бездомных собак, которые ищут хозяина
Милые и лохматые: показали бездомных собак, которые ищут хозяина
Квадратные животные: художник показал впечатляющие фото
Квадратные животные: художник показал впечатляющие фото
Видео
Все видео
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Ко Дню Независимости "Фельдман Экопарк" выпустил в дикую природу редкого орлана-белохвоста
Ко Дню Независимости "Фельдман Экопарк" выпустил в дикую природу редкого орлана-белохвоста
Голодные обезьяны захватывают магазины, требуя еды
Голодные обезьяны захватывают магазины, требуя еды
Уволенный работник выпустил на улицу льва
Уволенный работник выпустил на улицу льва
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Корова плюхнулась в бассейн с туристами
Интервью
1/5
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 801
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 828
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1539
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1323
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
26 августа 2021
Просмотров: 261
Не заробили
Зателефонували з міської ради Черкас. Запросили на урочистості, де вручатимуть відзнаку як борцеві за Незалежність. Ми з Володькою Терновим прийшли ...
пятница, 27 августа 2021 02:28

Без носа и лапы, как сложилась судьба истерзанного животного
11

  Комментировать

Щенок Бонни попал под поезд.
Фото: bravebonbon
В результате аварии остался без носа, части лапы и хвост.
Ветеринары решили, что животное умрет.
Вероятно, так бы и произошло, если бы ее не встретил любящий хозяин.
Кейт приложила немало усилий, чтобы четырехлапая жила.

Бонни - щенок из Румынии, который случайно попало под поезд. Из-за аварии животное осталась без носа и лапы. Изуродованная и истощённая собака была обречена на смерть. Шансов на спасение не давали даже ветеринары. Пока четырехлапую не заметила Кейт. Женщина решила любым способом спасти жизнь питомца и ей это удалось.

Об этом пишет Вoredpanda.

Многочисленные операции и тщательный уход Кейт спасли жизнь несчастного животного. Теперь Бонни обитает в Англии. Чувствует себя хорошо и живет почти полноценной жизнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почти в 50 лет умерла самая старая шимпанзе Европы

В Киеве спасатели достали полосатого кота с ловушки. Четвероногий не мог самостоятельно выбраться из бетонного блока, в который скорее всего и залез.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Без носа и лапы, как сложилась судьба истерзанного животного». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 11331
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
Как выглядели жители Карпат 130 лет назад - малоизвестные фото
13
 Просмотров: 4185
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
Гороскоп на 26 августа: в чью жизнь вернутся богатство и успех
 Просмотров: 4005
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму
Тело мужчины, утонувшего с сыном в Херсонской области, нашли в Крыму Просмотров: 3960
На Донбассе ликвидировали чиновника вооруженных сил РФ
На Донбассе ликвидировали чиновника вооруженных сил РФ Просмотров: 3951
Животные
Питона разорвало от съеденного теленка
Питона разорвало от съеденного теленка 1 Просмотров: 1737
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
 Просмотров: 927
Ко Дню Независимости "Фельдман Экопарк" выпустил в дикую природу редкого орлана-белохвоста
Ко Дню Независимости "Фельдман Экопарк" выпустил в дикую природу редкого орлана-белохвоста
 Просмотров: 297
Привлекательная и здоровая": выбрали самую красивую корову
Привлекательная и здоровая": выбрали самую красивую корову
3
 Просмотров: 387
Голодные обезьяны захватывают магазины, требуя еды
Голодные обезьяны захватывают магазины, требуя еды
 Просмотров: 1269
Больше всего комментируют
7
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
4
Посольство США осудило нападение на Порошенко
1
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
1
Зеленский наградил мэра, который называл майдановцев "террористами"
1
Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси
Голосов: 285
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть