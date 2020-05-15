"Азбука карантина" иллюстрирует шутки о жизни в самоизоляции

Шуточную "Азбуку карантина" создали украинские копирайтеры Кристина Мельник и Александра Живица. Картинки в стиле инфографики иллюстрируют жизнь в условиях карантина.

Фото: @quarantine.abetka

Для этого проекта даже создали отдельный профиль в Instagram.

"Карантин неожиданно забрал привычную жизнь и задержался так надолго, что из интересного опыта превратился в "Я так больше не могу!!!". А из состояния "я больше не могу" способен освободить только юмор. Хм ... юмор - шутка - текст - основа текста ... Азбука! Примерно так у меня появилась идея собрать в одном месте шутки на тему того, что стало маркерами карантинного времени ", - рассказала автор иллюстраций Александра Живица изданию БЖ.

Каждая буква алфавита обозначает шутку, связанный с жизнью на карантине и в самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карантип, зумиться, эфпешка - слова, которые вошли в вашу речь во время карантина

Жена экс-капитана "Динамо" Николая Морозюка Ирина Морозюк осваивает новый вид заработка. Она пытается практиковать эротическую живопись и устраивать аукционы для продажи картин. В Instagram блогер поделилась эротичной фотографией, к которой сделала подпись-объявление. Вероятно, объявление - это шутка, которая в случае положительного отклика и поддержки может стать реальным актом продаж