Астонавты съели первый перец, выращенный в космосе

В начале октября Космический центр имени Кеннеди сообщил, что на борту МКС впервые был выращен перец чили.

История о первом космическом плоде подошла к своему логическому завершению...

Перец был выращен для исследования Plant Habitat-04. Оно включает в себя микробиологический анализ плодов для улучшения понимания взаимодействия растений и микробов в космосе, а также оценку экипажем вкуса, текстуры.

Перец, произрастающий на МКС с июля, называется Española Improved. Обычно его выращивают в долине Хэтча в Нью-Мексико, США. Специалисты NASA отмечают, что это был сложный эксперимент, так как выращивать перец гораздо сложнее, чем другие возможные космические культуры. Этому растению требуется больше времени для прорастания, роста и развития плодов.

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Как сообщают сами астронавты из МКС, они уже попробовали перец, приготовив с ним тако.

Британский принц Уильям раскритиковал самых богатых людей мира за космические гонки и космический туризм, на которые тратятся огромные деньги. "Нам нужны величайшие умы и умы мира, сосредоточенные на попытках восстановить эту планету, а не на поисках следующего места, где можно было бы жить", - сказал Уильям в интервью ВВС.