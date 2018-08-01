Яркая беременность: как будущие мамы украшают животы

Фото: my.little.sweetpea/instagram

Художница из Англии Кэрри Престон в рамках проекта My Little Sweet-pea рисует причудливые картины на животах беременных женщин.

Сначала она расписывала фрески для детских комнат и создавала подарочные открытки. Сейчас Кэри занимается боди-артом, пишет tettybetty.com.

Престон замужем и имеет троих детей. Своим увлечением он хочет показать, насколько прекрасной и яркой может стать беременность. А фото с разрисованным животом будет хорошим воспоминанием о особом периоде в жизни женщины.

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Свои работы англичанка публикует в Іnstagram, там имеет около тысячи подписчиков.

Фотограф, художник и садовник Кристоф Гине, известный как Monsieur Plant, прославился благодаря своим дизайнерским идеям, в которых объединяет современные продукты с растениями. Недавно мужчина покорил сердца пользователей Instagram очаровательной фотосессией, посвященной беременности своей жены. Сейчас про него написало множество мировых таблоидов.