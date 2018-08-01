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четверг, 02 августа 2018 02:24

Яркая беременность: как будущие мамы украшают животы
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Художница из Англии Кэрри Престон рисует картины на животах беременных женщин
Фото: my.little.sweetpea/instagram
Художница из Англии Кэрри Престон рисует картины на животах беременных женщин
Художница из Англии Кэрри Престон рисует картины на животах беременных женщин
Художница из Англии Кэрри Престон рисует картины на животах беременных женщин
Художница из Англии Кэрри Престон рисует картины на животах беременных женщин

Художница из Англии Кэрри Престон в рамках проекта My Little Sweet-pea рисует причудливые картины на животах беременных женщин.

Сначала она расписывала фрески для детских комнат и создавала подарочные открытки. Сейчас Кэри занимается боди-артом, пишет tettybetty.com.

Престон замужем и имеет троих детей. Своим увлечением он хочет показать, насколько прекрасной и яркой может стать беременность. А фото с разрисованным животом будет хорошим воспоминанием о особом периоде в жизни женщины.

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Свои работы англичанка публикует в Іnstagram, там имеет около тысячи подписчиков.

Фотограф, художник и садовник Кристоф Гине, известный как Monsieur Plant, прославился благодаря своим дизайнерским идеям, в которых объединяет современные продукты с растениями. Недавно мужчина покорил сердца пользователей Instagram очаровательной фотосессией, посвященной беременности своей жены. Сейчас про него написало множество мировых таблоидов.

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