Аппетитные формы: 45-летняя фитнес-тренерша выглядит сексуальней 20-летних девушек

Джастин Уитчерч из города Голд-Кост в Австралии учит в 45 лет выглядеть, как в 20. Женщина ведет активный образ жизни, постоянно занимается спортом и развивает собственный блог. Всего этого Джастин достигла после 40, сбросив 24 килограммов.
Об этом пишет Daily Mail.
Она страдала от ожирения и отечности. Но после начала работы над собой победила в конкурсе бикини в 41 год. Секрет новоявленного фитнес-тренера в соблюдении режима питания, постоянных тренировках и большом количестве воды. Также она занимается плаванием в бассейне ходит в зал.
Джастин удалось провести полную трансформацию тела без помощи врачей и операций менее, чем за год.
Сейчас она с гордостью демонстрирует личные фото. Она занимается плаванием в бассейне, порой дважды в день. Также она ходит в зал и придерживается жесткой диеты.
"В 20 я была уверена в себе, четко знала, чего хочу и придерживалась планов на будущее. В 30 лет имела болезненный развод от чего и набрала вес. Я не узнавала себя. Из зеркала на меня смотрела какая-то чужая женщина. Постаревшая и очень уставшая . После сорока лет решилась на полную трансформацию. Загорелась спортом, пересмотрела свое питание, избавилась от вредных привычек. Я окончательно порвала с теми, кто сомневался во мне", - отмечает женщина.
Победа в конкурсе бикини стала для женщины личным триумфом. К ней вернулось желание жить и развиваться как личность.
Сейчас она занимается фитнесом, ведет активный образ жизни и учит этому других женщин.
Рацион Джастин:
Завтрак - протеиновые хлопья с миндальным молоком и лесными ягодами.
Утренний перекус - куриный рулет, завернутый в лист салата.
Обед - курица, рис и овощи.
Послеполуденный перекус - ореховый батончик и протеиновый шейк.
Ужин - протеин с овощами, приготовленными в мультиварке.
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Правила здоровой жизни Джастин простые, но эффективные:
Ешьте только здоровую пищу.
Спите как минимум 7-8 часов.
Пейте несколько литров воды в день.
Принимайте душ, купайтесь или плавайте дважды в день, тогда кожа сохранит эластичность.
Приложите усилия для качественного макияжа.
Подводите скулы хайлайтер.
Следите за ресницами и бровями, если они неухоженные, это сильно старит женщину.
Питайтесь регулярно, отдавайте предпочтение протеина и овощам.
Поддерживайте постоянный график тренировок.
Не пренебрегайте продуктами против старения (например коллагеном).
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