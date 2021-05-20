Японка вышивает котиков на офисных рубашках

Фото: http://gogo5hiroko.blog28.fc2.com/

Хироко Кубота из Японии вышивает котиков и других домашних любимцев в нагрудных карманах рубашек. Такая небольшая деталь облегчит участь тех, кто вынужден соблюдать дресс-код в офисе. Это свежий взгляд на правила мужского костюма.

Проект начался в 2013 году, когда Хироко по просьбе младшего сына, вышила первое изображение симпатичной кошки, которая выглядывала из кармана. Милые вышивки пришлись по душе не только маме с сыном, но и многим другим людям. После размещения фото в интернете рукодельница получила от участников Сети множество восхищённых откликов и пожеланий иметь очаровательные изделия в своём гардеробе.

Хироко Кубота вышивает гладью, у нее много интересных и по-японски трогательных работ. Недавно она прогремела на весь интернет с интересной коллекцией, шутливо кем-то названной "Дресс-кот".

Хироко Кубота вышивает котиков на строгих офисных мужских рубашках, принося элемент игры и уюта в жесткий деловой мир. Такая небольшая деталь облегчит участь тех, кто вынужден соблюдать дресс-код, и делает ношение скучной и обыденной одежды офисных работников более приятным. Спрятанный в районе кармашка котик согревает сердце его владельца маленькой тайной и теплом. А когда станет особенно тяжело, котейку можно даже погладить.

Отправляетесь на переговоры с суровым клиентом? Наденьте рубашку с вышивкой умилительного зверька. Ваш оппонент будет обезоружен.

То, что началось с небольшого эксперимента, превратилось в роцветающий модный бренд Go! Go! 5, имеющий поклонников по всему миру.

На данный момент Хироко принимает заказы на вышивку котиков очень ограниченно. Предварительно ей нужно написать на ее электронную почту, которая указана в блоге - [email protected] Мастер может отказаться от выполнения заказа, если вышивка будет слишком сложной.

Обычно вышивка на кармане белой рубашки стоит 30 000 йен. Это чуть более 3 000 грн.

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В своем блоге Хироко делится нелегким опытом работы с новыми вышивками и разными типами одежды. Каждый раз нужно изобретать что-то технически новое.

В Украине украшают ручной вышивкой пальто, платья, костюмы. Популярны цветы, традиционные орнаменты. Украсить вышивкой пальто стоит 200–700 грн, платье — от 500 до 5000. Цена зависит от сложности узора.