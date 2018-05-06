Японка делает захватывающие фото с куклой-двойником

Японская модель, фотограф и художница Іретаро создала свою куклу-двойника и делай с ней увлекательные фото.

Художница публикует свои работы в Instagram, где уже обрела популярность.

Іретаро - большой поклонник кукол и коллекционер. Игрушки не пылятся на полках, а путешествуют и "живут" параллельно с девушкой.

Одна из кукол имеет длинные черные волосы с необычной стрижкой. Такую же прическу сделала себе Іретаро. Кроме этого, художница создает одинаковые образы, что делает снимки сюрреалистическими.

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Фото: instagram.com/iretaro

Фотограф и путешественник из Северной Ирландии 61-летний Тревор Коул сделал серию снимков с племенами папуасов в Новой Гвинее. Охотники племени вооружены луками или топорами. Разрисовывают лица красной, черной и желтой красками. На головах носят яркие конструкции из перьев и кожи, которые традиционно используют в бою.