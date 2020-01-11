Адреналин зашкаливает: девушка коллекционирует Селфи с заоблачной высоты

Фото: instagram.com/angela_nikolau/

Фотограф-самоучка и руферша Анжела Николау из России делает самые рискованные автопортреты.

Анжела постоянно бросает себе новые вызовы и ищет приключения. Потом делает селфи или просит кого-нибудь, чтобы её сфотографировали, пишет Cameralabs.

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Снимки девушка выкладывает в Instagram. Выглядит это безумно опасно. Не пытайтесь воспроизвести увиденное в фотографиях. Вы можете пострадать, схлопотать штраф или лишиться свободы.

В соцсети Instagram показывают виды украинской столицы с высоты птичьего полета. Снимки с киевских многоэтажек и самых высоких точек выставляет блоггер Andrew Voznyi на своей инстаграм-странице. В его коллекции - фото с Киевского телецентра, торгового центра "Гулливер" и Арки дружбы народов.