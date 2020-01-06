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вторник, 07 января 2020 02:25

Абсурдная смесь: показали странные ретро фото
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Выцветшее старинное фото, на котором изображён среднестатистический человек, оживляется абсурдными элементами
Фото: cameralabs.org
Выцветшее старинное фото, на котором изображён среднестатистический человек, оживляется абсурдными элементами
Выцветшее старинное фото, на котором изображён среднестатистический человек, оживляется абсурдными элементами
Выцветшее старинное фото, на котором изображён среднестатистический человек, оживляется абсурдными элементами
Выцветшее старинное фото, на котором изображён среднестатистический человек, оживляется абсурдными элементами

Фотохудожник Колин Бэтти представил шоу "Meet the family". Фотографии 1900 года, или около того, он расписал вручную акриловыми красками. В итоге создал новые образы.

100 таких раскрашенных ретро фото показали в 2014 году в Портленде, штата Орегон, США, пишет Сameralabs.

Идея проекта заключалась в создании иллюзии, которая привлечёт внимание зрителя. Выцветшие, ничем не примечательные старинные фотографии, на которых изображён среднестатистический человек, оживляются абсурдными элементами. Тусклое изображение превращается в смесь прошлого и будущего.

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100 изображений вошли в книгу "Meet the family".

Фотограф из Лондона Стефани Перл делает удивительные, мистические снимки. Ее работы восхищают и переносят в какой-то темный, фантастический мир. Девушка шутит, что идеи для фото ее нашептывают демоны.

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