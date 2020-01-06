Абсурдная смесь: показали странные ретро фото

Фото: cameralabs.org

Фотохудожник Колин Бэтти представил шоу "Meet the family". Фотографии 1900 года, или около того, он расписал вручную акриловыми красками. В итоге создал новые образы.

100 таких раскрашенных ретро фото показали в 2014 году в Портленде, штата Орегон, США, пишет Сameralabs.

Идея проекта заключалась в создании иллюзии, которая привлечёт внимание зрителя. Выцветшие, ничем не примечательные старинные фотографии, на которых изображён среднестатистический человек, оживляются абсурдными элементами. Тусклое изображение превращается в смесь прошлого и будущего.

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100 изображений вошли в книгу "Meet the family".

Фотограф из Лондона Стефани Перл делает удивительные, мистические снимки. Ее работы восхищают и переносят в какой-то темный, фантастический мир. Девушка шутит, что идеи для фото ее нашептывают демоны.