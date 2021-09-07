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8 сентября с днем ангела поздравляем обладателей 8 популярных имен

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8 сентября с днем ангела поздравляем обладателей 8 популярных имен
Именины 8 сентября отмечают Адриан, Виктор, Дмитрий, Георгий, Петр, Мария, Николай и Наталья. Фото: unsplash.com

День ангела 8 сентября у мужчин по имени Адриан (Андриан), Виктор, Георгий, Дмитрий, Петр и Николай, а также женщин с именем Наталья и Мария.

Gazeta.ua предлагает узнать значение имен для тех. кто выбирает как назвать ребенка. Если собираетесь поздравить знакомых именинников, подскажем варианты поздравлений.

Мужское имя Адриан происходит от латинского Adrianus, дословно означает житель Адрии - города в Италии. В Украине можно встретить такие формы этого имени как Андриан и Андриян.

Поздравления для Адриана

Наступил твой праздник светлый.
Долгожданный и заветный.
Адриан, пусть, ангел твой
Будет рядышком с тобой.
Поздравляю я любя,
С именинами тебя.
И желаю от души
Счастья, радости, любви!

Мужское имя Виктор происходит от латинского Victor и дословно означает "победитель". В древнеримской мифологии было эпитетом богов Юпитера и Марса. Приобрело широкую популярность в эпоху зарождения христианства. Женская форма имени - Виктория.

Поздравления для Виктора

Поздравления тебе, Виктор!
Победитель - вот призвание,
Я желаю, чтобы имя
Принесло тебе признание.
Чтоб мечты твои сбывались,
Были верными друзья,
Крепким было чтоб здоровье,
И несла тепло семья.

Мужское имя Георгий происходит из древней Греции от Георгиос, что буквально означает "земледелец". К слову, от этого же корня происходят имена Юрий и Егор. Нередко імя Георгий ассоциируют со святым Георгием Победоносцем.

Поздравление для Георгия

Символ победы, добро и почет,
Все это имя Георгий несет.
Сильное, твердое, очень мужское,
Такие красавцы не знают покоя.
И пусть тебе жизнь рассыпает подарки,
И множество радости ждет на пути.
Желаю в работе брать новые старты,
Пусть будет по жизни легко идти.

Происхождение мужчкогоо имени Дмитрий связано с именем Деметры - древнегреческой богини земли и плодородия, и означает "преданный Деметре".

Поздравления для Дмитрия

Наш хороший, славный Дима,
Что тебе необходимо?
Смех, улыбки, развлечения,
Дружеское уважение.

Сила, слава и достаток,
В мыслях и душе порядок,
Независимость и воля,
Чтобы не случалось горя.

Приключений и чудес,
Чтоб был к жизни интерес,
Много нового узнать,
И стремления всё понять.

Вера в самого себя,
Чтоб бороться до конца,
Чтоб сбывались все мечты.
И счастливым чтоб был ты.

Мужское имя Петр происходит от древнегреческого слова петрос и означает буквально "камень, глыба, скала".

Поздравления для Петра

Я искренне желаю, Петя,
Тебе всех благ, любви, достатка,
Тебе пускай успехи светят,
Чтоб шла лишь ввысь карьера гладко!
Здоров будь, Петр, не хворай,
Осуществляй мечты, все цели!
Жизнь превращай в прекрасный рай,
Чтоб радостно глаза блестели!

Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос, что дословно означает "победитель народов".

Поздравления для Николая

В праздник личный, Николай,
Ты желанья загадай,
Чтобы жизнь была красивой,
И сбылись все перспективы,
Деньги знали в дом дорогу,
Приходили, и помногу,
Дружба чтоб была без фальши,
Забрал беды день вчерашний,
Чтоб в семье уют царил,
Каждый день счастливым был.
И сегодня, несомненно,
Всё исполнится мгновенно!

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Женское имя Мария происходит от еврейского имени Мириам, что имело значение "горькая, печальная". Это библейские имя, его имеет Богородица - Дева Мария, мать Иисуса Христа.

Поздравления для Марии

Маша, Машенька, Мария,
Поздравления принимай,
С доброй, ласковой улыбкой
Каждый новый день встречай.

Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.

Вера даст тебе пусть силы,
Свет надежды пусть сияет,
И всю жизнь тебя, Мария,
Пусть любовь не покидает.

Женское имя Наталья происходит от греческого имени Наталиа. Которое, в свою очередь, является женской формой латинского имени Nātālis, что дословно означает "родной". Долгое время имя Наталья не очень часто использовалось в Украине. Популярность приобрело благодаря пьесе Ивана Котляревского "Наталка Полтавка".

Поздравление для Натальи

Наташа, я тебе желаю
Успеха и добра без края,
Заботы от родных и близких,
И быть у счастья первой в списке!

Пусть будет в мире уголочек,
Где ждут тебя и любят очень,
И станет жизнь, как в лучшей сказке,
Весёлой, яркой и прекрасной!

8 сентября в православной церкви молитвенно поминают мучеников Адриана и Наталию, а также чтят память священномученика Петра (Ивлева) священноисповедника Георгия (Коссова), пресвитера; священномученика Виктора (Еланского), пресвитера; новомучеников Петра (Бордона) и Дмитрия (Морозова) священноисповедника Николая (Могилевского) блаженную Марию (Федину).

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