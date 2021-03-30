6-летний британец нашел в саду корал возрастом до 500 млн лет

Юный археолог был сосредоточен на поиске червей для рыбалки, но на всякий случай обращал внимание на все необычные артефакты из керамики и камней

Сиддак Сингх Джамат во время раскопок в саду сделал несколько археологических открытий. Он использовал свой набор для поиска окаменелостей, который ему подарили на Рождество.

"Я просто копал червей и искал вещи вроде керамики и кирпичей. Я наткнулся на этот камень, он был немножко похож на рог — и я подумал, что это может быть зуб или коготь. Но на самом деле это был кусок коралла, который называется роговым кораллом", — рассказывает о своей находке Сид.

На следующий день рядом с первой находкой мальчик нашел еще и останки моллюсков, морские ракушки и криноид (морскую лилию), похожий на щупальце кальмара.

Отцу мальчика в одной из тематических групп в Facebook удалось идентифицировать находки. Роговому кораллу может быть от 251 до 488 млн лет. В то время Англия находилась под водой и была частью материка Пангея. Находка уникальна тем, что ее обнаружили не на юге Англии, которая славится древними окаменелостями, а в районе Бирмингема, в центре страны. "Говорят, окаменелости можно найти где угодно, если внимательно присмотреться, но найти такой большой кусок — уникальный случай", — заключает отец мальчика.

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В планах семейства — рассказать о своей находке на мероприятии в Геологическом музее Бирмингемского университета.

Как сообщал "Вокруг Света. Украина", люди имеют гены морских чудовищ возрастом 500 млн лет. Исследование американских ученых показало, что самые ранние и примитивные земные животные могли иметь гены, кодирующие симметрию тела, органы чувств и иммунную систему, существующие до сих пор.