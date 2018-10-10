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четверг, 11 октября 2018 03:28

5 способов контролировать самоуверенность

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5 способов контролировать самоуверенность

Стоит соблюдать баланс в самоуверенности.

♦ Будьте честны с собой. Когда вы научитесь объективно оценивать свои способности, вы сможете определить свои границы, и это несомненно поможет вам в жизни. Но не стоит недооценивать!

♦ Не сравнивайте себя с другими. Самоуверенный человек обесценивает чужие таланты, навыки и способности. Особенно это касается тех людей, которые подвергаются манипуляциям других людей, которые хотят выглядеть лучше в глазах других.

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♦ Проверьте свои способности с осторожностью. Не ныряешь на глубину, пока вы не научитесь делать это в водоемах с небольшой глубиной. Постепенно идите к своей цели, не пытаясь получить все и сразу.

♦ Прислушайтесь к критике, особенно к конструктивной критике от людей, которым вы доверяете. Это один из самых важных шагов, которые помогут вам бороться с излишней самоуверенностью. Конечно, критика не всегда оправдана. Однако ваши близкие могут быть правы, так как они видят вас со стороны. Большинство людей хотят извлечь выгоду из вашей заниженной самооценки, так что не спешите принимать ее близко к сердцу.

♦ Серьезно относитесь к своим обещаниям. Когда вы обещаете что-то сделать, будьте реалистичны, оценивая свое время и силы. Если вы пообещали другу помочь покрасить автомобиль, но раньше никогда не делали этого, эта работа может затянуться в трехдневный проект, если вы стали жертвой своей собственной самоуверенности.

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