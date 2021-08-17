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среда, 18 августа 2021 06:30

18 августа проводили обряд на успех в будущих делах

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18 августа проводили обряд на успех в будущих делах
18 августа - день Евстигнея Житника. Фото: unsplash.com

В среду 18 августа согласно именослову православной церкви поситают память мученика Евстигнея Антиохийского.

По народному календарю этот день называется Евстигней Житник.

В этот день наши предки совершалис обряды, чтобы "задобрить" землю и она помогла собрать хороший урожай. В частности, крестьяне выходили на поле и, повернувшись на четыре стороны, призывали землю помочь в созревании зерновых культур.

Также, по поверью, в этот день надо успеть до восхода солнца перечсчитать все свои деньги - это принесет успех в будущих делах.

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Приметы этого дня

Земляные черви выползли из-под земли - будет дождь.

Дождливую погоду предвещают и пиявки, влияющие на поверхность воды.

Вечером эхо слышится далеко - следующий день будет ясным.

Эхо глухое - завтра будет ясно.

День ангела 18 августа отмечают Дарья, Евдокия, Семен, Арсений, Степан, Иван, Мария, Нонна.

Не забудьте поздравить знакомых именинников.

Что сегодня нельзя делать

В этот день нельзя откладывать дела, брать в долг и ссориться.

Нельзя ходить босиком по росе.

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Дата
18
августа

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