18 августа проводили обряд на успех в будущих делах

В среду 18 августа согласно именослову православной церкви поситают память мученика Евстигнея Антиохийского.
По народному календарю этот день называется Евстигней Житник.
В этот день наши предки совершалис обряды, чтобы "задобрить" землю и она помогла собрать хороший урожай. В частности, крестьяне выходили на поле и, повернувшись на четыре стороны, призывали землю помочь в созревании зерновых культур.
Также, по поверью, в этот день надо успеть до восхода солнца перечсчитать все свои деньги - это принесет успех в будущих делах.
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Приметы этого дня
Земляные черви выползли из-под земли - будет дождь.
Дождливую погоду предвещают и пиявки, влияющие на поверхность воды.
Вечером эхо слышится далеко - следующий день будет ясным.
Эхо глухое - завтра будет ясно.
День ангела 18 августа отмечают Дарья, Евдокия, Семен, Арсений, Степан, Иван, Мария, Нонна.
Не забудьте поздравить знакомых именинников.
Что сегодня нельзя делать
В этот день нельзя откладывать дела, брать в долг и ссориться.
Нельзя ходить босиком по росе.
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