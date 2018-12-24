15 фотографий, которые помогут почувствовать настроение зимних праздников

Фото: philliphaumesserphotography.com

Филипп Хамессер делает сказочные снимки, которые добавляют праздничного новогоднего настроения и возвращают в детство.

Он начал фотографировать три года назад, чтобы семья имела счастливые воспоминания о Рождестве, пишет boredpanda.com.

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"Хочу, чтобы мои дети помнили приятные моменты детства, например выбор новогодней елки, украшение дома, игра в снежки. Поетому теперь у меня много веселых рождественских и зимних фото, которыми хотел бы со всеми поделиться перед праздниками", - говорит Хамессер.

Пробудить дух праздника и создать сказочную зимнюю атмосферу поможет оформление стола в сине-белых тонах. Элегантности и роскоши придаст сочетание черного с белым и золотым. Безупречно будет выглядеть рождественский стол в красном цвете с добавлением зеленых акцентов.