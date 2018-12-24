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среда, 26 декабря 2018 02:24

15 фотографий, которые помогут почувствовать настроение зимних праздников
24

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Филипп Хамессер делает сказочные снимки, которые добавляют праздничного новогоднего настроени
Фото: philliphaumesserphotography.com
Филипп Хамессер делает сказочные снимки, которые добавляют праздничного новогоднего настроени
Филипп Хамессер делает сказочные снимки, которые добавляют праздничного новогоднего настроени
Филипп Хамессер делает сказочные снимки, которые добавляют праздничного новогоднего настроени
Филипп Хамессер делает сказочные снимки, которые добавляют праздничного новогоднего настроени

Филипп Хамессер делает сказочные снимки, которые добавляют праздничного новогоднего настроения и возвращают в детство.

Он начал фотографировать три года назад, чтобы семья имела счастливые воспоминания о Рождестве, пишет boredpanda.com.

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"Хочу, чтобы мои дети помнили приятные моменты детства, например выбор новогодней елки, украшение дома, игра в снежки. Поетому теперь у меня много веселых рождественских и зимних фото, которыми хотел бы со всеми поделиться перед праздниками", - говорит Хамессер.

Пробудить дух праздника и создать сказочную зимнюю атмосферу поможет оформление стола в сине-белых тонах. Элегантности и роскоши придаст сочетание черного с белым и золотым. Безупречно будет выглядеть рождественский стол в красном цвете с добавлением зеленых акцентов.

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