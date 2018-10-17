В Британии поженились 100-летняя Нора и 74-летний Малькольм Йэтс Фото: Обозреватель

В Британии 100-летняя женщина вышла замуж за своего 74-летнего партнера. Пара была вместе 30 лет.

Нора и Малькольм Йетс поженились в городке Престатин, что в Уэльсе. Свадьбу организовали в отеле возле своего дома, пишет BBC News.

Супруги познакомились в 1980-х на танцах. С тех пор были вместе. Йетс, ранее работавший водителем, сделал предложение своей возлюбленной в этом году.

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На церемонию пришли около 30 друзей и членов семьи. Невеста прибыла на венчание под песню "Dancing Queen" группы Abba. Ее коляску толкал мальчик-паж.

"Я чувствую себя, как будто мне только 20", - сказала Нора Йетс.

Японские супруги 108-летний Масао и 100-летняя Маяко Мацумото вошли в книгу рекордов Гиннеса. Прожили на двоих 208 лет и 259 дней — дольше всего в мире. Пара в браке 80 лет. Имеют 5 дочек в возрасте от 66 до 77 лет, 13 внуков и 25 правнуков.