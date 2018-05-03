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пятница, 04 мая 2018 06:25

"Землю обрызгивали чем-то белым, как молоко. Ужасно воняло"

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В селе Банилов-Подгорный Сторожинецкого района Черновицкой области семья Попик с девятью детьми отравились неизвестным веществом. С температурой, тошнотой и болью в животе их забрали в районную больницу.

— Перед этим местная агрофирма обрабатывала поля химикатами. Землю обрызгивали чем-то белым, как молоко. Ужасно воняло. Мы звонили агроному, но он выключил телефон, — рассказывает 44-летний Николай Попик. Его семья живет в 200 м от полей фермера. — Первым заболел сын Юра, ему 10 лет. Проснулся с лихорадкой, не пошел в школу. До вечера плохо стало всем детям. У них кружилась голова, на теле появились красные пятна. Недомогание почувствовали и мы с женой. Вызвали "скорую".

В больнице семья Попиков пробыла три дня.

— Чем именно отравилась семья — неизвестно. Больше всего пострадали дети. В селе взяли пробы воды и почвы, ожидаем результатов экспертизы, — говорит педиатр районной больницы 66-летний Василий Кучиник.

Крестьяне от агрофирмы страдают не первый раз, говорит Николай Попик.

— В прошлом году от их химикатов у нас овощи на огороде погорели. Свекла сделалась черной и сморщенной. Заболел скот. Одна корова сдохла, вторую пришлось сдать на мясо, — говорит мужчина. — В этот раз за несколько дней не стало 120 кролей. Подохли пчелы, рыба в пруду.

Местное фермерское хозяйство арендует более 500 га земли. Выращивают сою, горох, подсолнух и ячмень.

— Пока не будет результатов экспертизы, я не могу кого-то обвинять. В фермерском хозяйстве все отрицают. Говорят, не использовали вредных веществ возле дома Николая. Возможно, семья заболела из-за инфекции, а кроли умерли от неправильного питания, — предполагает староста села Банилов-Подгорный 57-летняя Майя Палийчук.

Автор: Анна ОРЕЛ
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Дата
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